«Мы, белорусы, такие упертые… до победы!»: оперная певица Маргарита Левчук о своей жизни в Вильнюсе

пишет "Брестская газета". Еще в сентябре, когда мы брали интервью у белорусской оперной певицы, уроженки Брестчины Маргариты Левчук, она говорила, что не планирует уезжать из Беларуси… хотя предполагала, что ее могут «уехать»,"Брестская газета".





Собственно, так и вышло. Уже почти два месяца Маргарита живет в Вильнюсе.





«Три спектакля, как и планировалось, я отыграла в Литве, затем пела на концерте «Жыве Беларусь». Планировалось, что будет целая серия таких концертов – в Латвии, Эстонии, Польше, но помешал локдаун. Все закрыто до 31 января. И вот теперь у меня есть время заняться революцией», – шутит Маргарита.





Уезжая на гастроли, певица не планировала, что придется остаться за границей. Вещей взяла только на неделю, теплой одежды в чемодане не было совсем. От родных пришли нерадостные вести…





«К моим родителям пришли с целой папкой дел на меня. Шили всем известную статью 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Причем, за акцию, где меня в принципе быть не могло. Я посмотрела расписание – в этот день у меня был концерт в Минске . Накануне я сделала лазерную коррекцию зрения. Старалась никуда не ходить, врачи строго наказали беречь себя (не дай бог, бегать или дубинкой по голове получить). В тот день (когда я якобы участвовала в митинге) мне уже можно было начинать петь, я готовилась к концерту, – рассказывает Маргарита об обстоятельствах, вынудивших ее остаться в Вильнюсе на неопределенный срок. – А после того, как я стала лидером группы культуры и наследия в Народном антикризисном управлении (НАУ)… Вы же сами знаете, как у нас любят открывать сразу же уголовные дела. Поэтому, если бы я вернулась, то не домой. Я решила, что гораздо больше сделаю здесь. Друзья и знакомые говорят: «Ни в коем случае не возвращайся. Посмотри на Ольгу Хижинкову…».









Сначала Маргарита жила в квартире, которую театр предоставил ей на время гастролей. Затем с жилищным вопросом помогли белорусы, за годы иммиграции, прочно обосновавшиеся в Литве. Когда стало понятно, что придется остаться в стране-соседке на неопределенный срок, певица сняла квартиру.









Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя (слева) и Маргарита Левчук после выступления в Вильнюсе. Фото из личного архива Маргарита Левчук.





Несмотря на то что Маргарита оторвана от родных и, очевидно, Новый год будет встречать по литовскому времени, она не унывает и во время интервью все время шутит. Даже когда спрашиваем, тоскует ли она по родным березкам, говорит: «Родители привыкли, что я где-то путешествию. Сейчас есть интернет – можно звонить каждый день, это не проблема. Да и здесь, в Вильнюсе, очень много белорусов! Такое чувство, что ты в Минске и не уезжал никуда. Конечно, тот, кто редко выезжал за границу, тоскует по Родине, депрессует по поводу того, как жить в другой стране. Я много где была, в Вильнюсе тоже уже жила… Знаете, тут все говорят на русском, белорусы сейчас – на белорусском. Вильня наша! Литовцы очень сильно нас поддерживают. Нет такого ощущения, что ты уехал в другую страну. Но в Беларусь вернусь, как только это станет возможным для меня. Белорусы тут говорят: «Побеждаем – и сразу же едем домой!» Мы шутим, что будут огромные очереди на границе и нас всех пустят сразу же, без всяких пограничных процедур – белорусы едут домой!»





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Недавно Маргарита разместила в соцсети песню «Над Бугом», написанную ее мамой в память о бабушке, выселенной из пограничной полосы над Бугом. Интересуемся у звезды оперы, не тоска ли по Родине запела ее голосом…





«Эту песню мы записали уже давно. Слова и музыка – моей мамы. Она пишет глубокие и сильные стихи, песня получилась такая же. Я бы хотела, чтобы мама набралась смелости (она очень скромная) и опубликовала свой сборник».





В песне поется:





А над Бугам, а над Бугам





Сонца свецiць ясным кругам.





И нiдзе няма на свеце





Сэрцу лепшай стараны.





Маргарита, как и тысячи белорусов, оказавшихся за границей из-за бескомпромиссного стремления к свободе и справедливости, именно так ощущает свою связь с родными местами. Все они живут в постоянном ожидании и неизвестности, сколько это продлится.





«Не понимаю, почему из-за одного человека, тысячи людей не могут вернуться домой! Сколько за 26 лет уехало! А сколько еще уедет… Каждый день есть надежда, что мы победим. И если не до конца этого года, то в следующем точно. Нельзя падать духом. Я изначально говорила, что наши прадеды боролись с фашистами долгих 4 года. А мы пока – всего 4 месяца. Каждый делает что может. Каждая акция меня восхищает и вдохновляет. Мне кажется, слоган «Протест сдувается» только по телеку и говорят. Посмотрите, сколько людей и сейчас выходит! Их невозможно сосчитать. Люди не простят того, что власть сделала. Мы, белорусы, такие упертые… до победы!» – подбадривает земляков звезда оперы. – Я живу только этим, меня сейчас больше ничего не интересует. С командой НАУ мы работаем над тем, как помочь белорусам. Мы все в сцепке! Даже за границей мы не перестаем быть белорусами. Все наши мысли – о Беларуси. Мы делаем по максимуму, чтобы вернуться домой. Даже если это затянется, ничего страшного – мы будем бороться».

«Дорогие БЕЛАРУСЫ! Время Рождества и Нового года – это время чудес! Нам, беларусам, сейчас хочется лишь одного чуда! Так пусть же оно произойдет! С Наступающим!»





Ваша Маргарита Левчук.