В новогоднюю ночь в Минске пройдет концерт и будут работать ярмарки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik. В новогоднюю ночь в белорусской столице запланировано праздничное шоу и фейерверк, также будут работать ярмарки с угощениями и сувенирами, сообщается на сайте Мингорисполкома. Гуляния традиционно пройдут в центре города.

"Калядный кiрмаш" с торговыми рядами, где можно будет приобрести праздничные сувениры и угощения, будет открыт на Октябрьской площади и у Дворца спорта с полудня 31 декабря до 4 часов утра 1 января, сообщили в столичной мэрии.

Кроме того, в новогоднюю ночь минчане и гости города смогут посмотреть светомузыкальный "Зимний концерт", он пройдет на Октябрьской площади 31 декабря с 00:00 до 3:00.

Праздничный фейерверк можно будет увидеть в 1:30 на Октябрьской площади и проспекте Независимости, огневая точка разместится в Александровском сквере, добавили в Мингорисполкоме.

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