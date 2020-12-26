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В новогоднюю ночь в Минске пройдет концерт и будут работать ярмарки

26.12.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik. В новогоднюю ночь в белорусской столице запланировано праздничное шоу и фейерверк, также будут работать ярмарки с угощениями и сувенирами, сообщается на сайте Мингорисполкома. Гуляния традиционно пройдут в центре города. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Калядный кiрмаш" с торговыми рядами, где можно будет приобрести праздничные сувениры и угощения, будет открыт на Октябрьской площади и у Дворца спорта с полудня 31 декабря до 4 часов утра 1 января, сообщили в столичной мэрии.

Кроме того, в новогоднюю ночь минчане и гости города смогут посмотреть светомузыкальный "Зимний концерт", он пройдет  на Октябрьской площади 31 декабря с 00:00 до 3:00.

Праздничный фейерверк можно будет увидеть в 1:30 на Октябрьской площади и проспекте Независимости, огневая точка разместится в Александровском сквере, добавили в Мингорисполкоме.

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Теги: Минск
 
 
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Праздничный ночной салют можно будет увидеть сразу после новогоднего концерта на Октябрьской площади и проспекте Независимости в столице.
 
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