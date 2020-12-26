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В новогоднюю ночь в Минске пройдет концерт и будут работать ярмарки
26.12.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек ― Sputnik. В новогоднюю ночь в белорусской столице запланировано праздничное шоу и фейерверк, также будут работать ярмарки с угощениями и сувенирами, сообщается на сайте Мингорисполкома. Гуляния традиционно пройдут в центре города.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Калядный кiрмаш" с торговыми рядами, где можно будет приобрести праздничные сувениры и угощения, будет открыт на Октябрьской площади и у Дворца спорта с полудня 31 декабря до 4 часов утра 1 января, сообщили в столичной мэрии.
Кроме того, в новогоднюю ночь минчане и гости города смогут посмотреть светомузыкальный "Зимний концерт", он пройдет на Октябрьской площади 31 декабря с 00:00 до 3:00.
Праздничный фейерверк можно будет увидеть в 1:30 на Октябрьской площади и проспекте Независимости, огневая точка разместится в Александровском сквере, добавили в Мингорисполкоме.
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Праздничный ночной салют можно будет увидеть сразу после новогоднего концерта на Октябрьской площади и проспекте Независимости в столице.
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