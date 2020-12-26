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Минчане запустили квест «найди уродца с синими пальцами»
Источник материала: Хартия'97
Минчане запустили квест «найди уродца с синими пальцами»
По всей столице стали появляться необычные гирлянды на елках
Жители Зеленого Луга запустили квест «Найди уродца с синими пальцами». По всему Минску стали появляться вот такие гирлянды на елках.
Подсказки для поиска гирлянд есть в видео, которое опубликовал телеграм-канал
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По всей столице стали появляться необычные гирлянды на елках
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