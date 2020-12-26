Источник материала: Хартия'97

Минчане запустили квест «найди уродца с синими пальцами» 26.12.2020, 15:29

По всей столице стали появляться необычные гирлянды на елках

Жители Зеленого Луга запустили квест «Найди уродца с синими пальцами». По всему Минску стали появляться вот такие гирлянды на елках.

Подсказки для поиска гирлянд есть в видео, которое опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

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