Источник материала: Хартия'97

В России снаряд с военного полигона прилетел в торговый центр 26.12.2020, 15:28

Боеприпас пробил крышу и упал в «Детском мире».

24 декабря псковские военные разоружали 30-метровую пушку и случайно выстрелили по торгово-развлекательному центру Fjord Plaza. Снаряд пробил крышу и упал в "Детском мире", который расположен на втором этаже центра. Корреспондент "Север.Реалии" разбирался, опасно ли в Пскове ходить даже на шопинг и почему на вопросы, что это было, отвечают "не ваше дело".





ТРЦ Fjord Plaza расположен на западном выезде из Пскова, на окраине самого густонаселенного жилого района. Рядом – новая Псковская инженерно-лингвистическая гимназия на 1350 мест, вокруг – еще несколько крупных магазинов, людей всегда много. Военная часть и полигон, откуда мог прилететь снаряд, находится буквально в трех километрах к югу. Торговый центр занимает здание площадью почти 50 тысяч квадратных метров, помимо нескольких десятков магазинов там работают фудкорты, детский парк развлечений Kids Mall и кинотеатр Silver Cinema.

Снаряд упал на крышу ровно через год после торжественного открытия ТЦ. Персонал и посетители не пострадали: отделались часовой эвакуацией. Минобороны сутки не признавало инцидент, а сотрудникам руководство рекомендовало называть ЧП "плановыми учениями".

Не успели проинструктировать

В магазине "Детский мир" днем 25 декабря все спокойно, мерчандайзер раскладывает детское питание, консультант старательно ищет последний водяной пистолет для молодого папы, который поздно озаботился новогодним подарком. Потолок с перекрытиями внешне выглядит неповрежденным, следов разрушений не видно. Но сотрудник у стойки информации мгновенно меняется в лице, когда слышит вопрос про снаряд.

– Была обычная учебная тревога. Ничего не было, просто учебный момент, – нервно и напористо произносит русоволосый молодой человек с легкой щетиной. – Всех вывели, а потом мы вернулись к работе. И я не уполномочен вам давать комментарии. Идите к руководству. Все вопросы к управляющему Александру Вячеславовичу. Как его фамилия? Не знаю. А зачем вам?

Продавцам сказано молчать и говорить, что всё в порядке

В пяти метрах от "Детского мира" расположен отдел "Лучшее детям", там тоже продвигают версию об учениях. "Вчера эвакуация учебная была, всех выводили. При про что другое я не слышала, не знаю", – не идет на контакт молодая консультантка. Отказываются от комментариев и охранники торгового центра, и большая часть персонала: "Мы ничего не слышали, не знаем, были учения".

Знакомый с ситуацией в торговом центре источник Север.Реалии объясняет происходящее просто: "Продавцам сказано молчать и говорить, что всё в порядке. Но по секрету сказали, что да, попали в кровлю". По его версии, все случилось в гараже батальона, когда военные разряжали технику. От выстрела немного пострадал ангар военной части и крыша Fjord Plaza, откуда снаряд упал уже в "Детский мир".





Получить ценные указания по общению с прессой не успели сотрудники Kids Mall, чье помещение вплотную примыкает к "Детскому миру". Пока несколько малышей что-то увлеченно собирают на мягком полу, персонал, не выпуская их из виду, делится подробностями ЧП.

– Я услышала сильный грохот, будто несколько стеллажей упали или батут лопнул. Я подумала, что в "Детском мире" упали. Это было после 10 утра в четверг. А потом сразу эвакуацию объявили быстро, никто из нас даже кнопку специальную нажать не успел по инструкции, но нас не наказали, – кивает на тревожную сигнализацию на стене сотрудница Kids Mall. – Мы час были на улице, а потом еще полтора часа здесь военная полиция в здании работала.

Она говорит, что руководство магазина до сих пор не объяснило им, что произошло на самом деле и называет эвакуацию учениями.

Кругом военная полиция. Мы спрашиваем, что случилось. А они нам: "Не ваше дело!"

– Но я слышала, что вбрасывается информация, что якобы были два выстрела, – осторожно произносит девушка и оглядывается по сторонам. – Наверно, нас еще просто не успели проинструктировать на этот счет.

Не инструктировали и не объясняли происходящее даже в сам момент ЧП сотрудники всевозможных правоохранительных структур. По информации Север.Реалии, военная полиция оцепила территорию у торгового центра и не отвечала на вопросы покупателей о том, что случилось.

– Мы с подругой собирались на шопинг, но тут было все оцеплено. Кругом военная полиция. Мы спрашиваем, что случилось. А они нам: "Не ваше дело!" – вспоминает псковичка Елена.





Кабинет управляющего ТЦ Александра Вячеславовича, к которому корреспондента Север.Реалии отправили сотрудники "Детского мира" и охрана торгового центра, находится в переходе между двумя крылами здания, напротив зоны туалетов.

– Зачем вы так дергаете, он же там, открыто! – советовала проходящая мимо уборщица, видя тщетные попытки прессы попасть на аудиенцию к руководству. Дверь, несмотря на ее заверения, была надежно заперта.

Через полчаса мимо прошел мужчина лет 40 в темной куртке и черных джинсах, он внимательно посмотрел на журналистов и свернул в туалет. Вышел, сделал несколько шагов в другую сторону и вернулся.

– Вы кого здесь ждете? Нет Александра Вячеславовича сейчас. И не знаю, когда будет. Занят, видимо, – сказал он. А потом нехотя представился как инженер Руслан.

– Снаряд уже убрали?

– Какой еще снаряд? Такая взрослая, а верите в сказки! Не было снаряда! Были учения – с военной полицией, МЧС, МВД и остальными. Обычные учения. У нас еще и в январе учения с электриками будут, – возмущался Руслан.

– Какое ведомство организовало вчерашние учения?

– Это что – допрос? Почему я должен вам отвечать! Учения! – все больше злился мужчина. Он отрицал, что руководство давало сотрудникам какие-либо рекомендации по общению с прессой и заявил, что все инструкции пишет себе сам.

Солдатик пальнул случайно

В пресс-службе МЧС России по Псковской области сообщили, что не выезжали на инцидент с упавшим на Fjord Plaza снарядом. "Нет, у нас нет таких данных", – сказали в ведомстве.

В военной полиции Пскова от комментариев также отказались. "Мы такую информацию не даем, извините, пожалуйста", – ответили в комендатуре.

В пресс-службе Западного военного округа не стали отрицать факт ЧП, но давать подробности отказались.

– Я вам не подтвержу и не опровергну эту информацию, – сказал сотрудник Минобороны корреспонденту Север.Реалии.

В соцсетях активисты Пскова пытались самостоятельно проводить расследование и делились данными от знакомых. Кто-то параллельно нашел информацию о том, 2 ноября 2020 года кормившая бездомных котов жительница Пскова нашла снаряд от гранотомета напротив торгового центра Fjord Plaza. Лидер движения "Голос" в Псковской области Владимир Жилинский днем 25 декабря даже с квадрокоптера снял крышу Fjord Plaza, но разглядеть следы снаряда на ней не получилось из-за плотного слоя снега, который пошел в ночь на 25 декабря и не прекращается до сих пор. Все СМИ региона, за исключением независимого издания "Псковская губерния", о случившемся промолчали.

В Минобороны признали стрельбу солдат по торговому центру только в ночь на 26 декабря после того, как о ЧП без ссылки на источник информации написало издание "База".

"24 декабря 2020 года при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин одной из воинских частей, дислоцированных в Пскове, произошел непроизвольный выстрел из 30 мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами совместно с командованием воинской части", – сообщило изданию "Псковская губерния" Минобороны.

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал корреспонденту Север.Реалии, что скорее всего будет возбуждено уголовное дело. Уже известно, что выстрелил по ТЦ 19-летний контрактник ефрейтор Комаров.

– Они обосрались, вот все и отрицали. Может, вообще снимут руководство теперь. Хотя чего его снимать? Солдатик пальнул случайно, фигня какая-то, с кем не бывает. Могут уголовное дело возбудить, сейчас уже занимается Военно-следственный отдел Следственного комитета. Речь идет о халатных действиях, – поделился информированный собеседник Север.Реалии. – Ефрейтор Комаров разряжал пушку и два раза случайно выстрелил. Она спаренная, на два ствола, случайно стрельнул. Он забыл разрядить свою пушку, там, на полигоне, и разрядил ее в итоге здесь, в части... Да, ну, нахрен, бывает такое. Так же как с пистолетам, так же как с автоматами. Чуть-чуть же, это нормальная ситуация.

По его данным, вторая часть заряда до сих пор не найдена, поиски безуспешно продолжаются.

Подобные ЧП в Псковской области случались и раньше. Осенью этого года учебный снаряд прилетел на торговую площадь поселка Струги Красные, рядом с которым находится военный полигон. Снаряд ударил в электроопору и вызвал сильное задымление. Несмотря на множество свидетелей, успевших заснять последствия выстрела на фото и видео, военные и местные власти сделали вид, что ничего не произошло.

На том же стругокрасненском полигоне в 2013 году подорвались пятеро курсантов Рязанского десантного училища и сержант-контрактник, все погибли на месте. Как выяснилось, боевая машина десанта наехала на неразорвавшийся снаряд, который лежал на полигоне. Начальник полигона за это происшествие отправился в колонию на восемь лет.

В 2017 году на учениях в Стругах Красных от огнестрельного ранения погиб контрактник из 76-й дивизии ВДВ. Министерство обороны назвало причиной трагедии нарушение техники безопасности.

Несчастные случаи происходили с военными и под Псковом. Так, в 2019 году при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб 21-летний Александр Рыбалко. До мобилизации ему оставалось всего две недели.

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