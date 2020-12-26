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Приказ для внуков: Отстоять демократию!

26.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Приказ для внуков: Отстоять демократию!

  • 26.12.2020, 15:22
Приказ для внуков: Отстоять демократию!
Иллюстрационное фото: tut.by

Разрешите исполнять? Разрешаю.

Телеграм-канал «Баста!» поделился письмом читателя:

- Моему прадеду уже за 90, но ему интересно, что происходит в стране и мире, но больше в стране.

Понятное дело, что зрение уже не то и новости он узнает от меня, своего правнука. Раз в неделю с продуктами доставляется ему и политическая информация. Шучу, что к деду я езжу как на доклад в генштабе.

И вот он после очередного такого «доклада», когда я ему сказал, что друга посадили на сутки, ответил: «И чего ты переживаешь? Если на войне я терял товарища, то я дрался за двоих, а то и за троих. Так ты и внучек, не может твой друг, значит на тебя двойная нагрузка».

И ещё добавил: «Когда я был маленьким, я пережил репрессии среди своей родни. Сейчас, когда я стал стар, снова вокруг меня репрессии. Вот вам приказ, внуки: «Отстоять демократию!» Я хочу хоть день, хоть месяц, а дай Бог и больше пожить при демократии».

- Есть, разрешите исполнять?

- Разрешаю.

Вот на такой оптимистичной ноте и расстались.

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Разрешите исполнять? Разрешаю.
 
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