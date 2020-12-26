Источник материала: Хартия'97

Эпичный провал ФСБ 1 Владимир Шевчук, «Апостроф»

26.12.2020, 14:51

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Чем закончится для Кремля история с отравлением Навального?

Расследование журналистов Bellingcat о причастности ФСБ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и недавние разоблачения самого потерпевшего стали настоящей информационной бомбой. Навальный утверждает, что смог дозвониться ко своему неудачливому убийце – химику ФСБ Константину Кудрявцеву, который рассказал, как готовилось покушение и почему оно провалилось. Приведет ли история с отравлением противника Владимира Путина к новым санкциям Запада против РФ и как Украина может воспользоваться "качелями" в Кремле?

Разоблачения Навального

Удары по международному имиджу Владимира Путина, и без того испорченному донельзя, нарастают. На прошлой неделе несколько известных западных СМИ – CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel – опубликовали расследование, в котором утверждается, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны несколько сотрудников ФСБ, в том числе и Константин Кудрявцев. Журналисты-расследователи заявляют, что им удалось вычислить имена ФСБшников посредством биллинга телефонных разговоров и данных об авиабилетах.

Уже в понедельник, 21 декабря, Алексей Навальный сообщил, что связался по телефону с Кудрявцевым, представившись помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Максимом Сергеевичем Устиновым. Под предлогом "написания отчета" псевдо-Устинов начал детально расспрашивать Кудрявцева по поводу операции по отравлению Навального.

Сотрудник ФСБ Кудрявцев назвал операцию хорошо спланированной, а выживание Навального списал на стечение обстоятельств и своевременную помощь врачей. Он также рассказал, что очищал одежду оппозиционера от следов яда, уделив особое внимание швам по внутренней стороне трусов. Якобы так распорядился сотрудник ФСБ Станислав Макшаков – возможный руководитель группы по устранению Навального.

Кудрявцев назвал еще одного участника операции – Василия Калашникова, который считается экспертом в области выявления метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Авторы расследования утверждают, что после того как политик впал в кому, Макшаков звонил Калашникову.

Реакция руководства ФСБ была прогнозируемой. На Лубянке назвали информацию, озвученную иностранными журналистами и самим Навальным "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников". По версии руководства ФСБ, проведение подобных журналистских расследований "не было бы возможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб". Собственно, аналогичные тезисы – еще до появления информации о том, что сотрудники ФСБ стоят за отравлением – озвучивал и президент РФ Владимир Путин.

И сейчас Администрация президента России встала на сторону Лубянки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами слова Константина Кудрявцева, заявив, что ФСБ уже предоставила "исчерпывающий и однозначный" комментарий по этому вопросу.

Деградация ФСБ

Стоит ли говорить о том, что результаты журналистского расследования и беседа Навального с Кудрявцевым стали политической сенсацией. Первое, на что обратили внимание наблюдатели, - легкость, с которой предполагаемый сотрудник ФСБ пошел на контакт, "слив" важные данные о проваленной операции. Если Кудрявцев, действительно, служит в ФСБ, то возникает вопрос о компетентности сотрудников и тех, кто подбирает кадры для "конторы". Получается, что вся разведывательная вертикаль РФ – колосс на глиняных ногах.

Следующая версия, которую обсуждали в информационном пространстве, - разоблачение Навального стало внешним проявлением конфликта кланов внутри ФСБ или "войны" Лубянки с другими службами. Конкурентов у чекистов хватает: это и Главное разведывательное управление Минобороны РФ, и Служба внешней разведки, и Федеральная служба охраны, и Росгвардия, ставшая личным войском Владимира Путина.

В пользу версии о том, что среди российских спецслужбистов вправду есть профнепригодные персонажи, говорит проваленное покушение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Британским спецслужбам и журналистам очень скоро стали известны имена исполнителей - действующих сотрудников ГРУ Александр Мишкина ("Александр Петров") и Анатолия Чепиги ("Руслан Боширов"), которые не позаботились об элементарной конспирации. ГРУ и ФСБ – формально разные структуры, но профессиональные принципы работы спецслужб являются универсальными. К тому же в обоих случаях (отравление Навального и Скрипалей) речь шла об использовании вещества "Новичок".

Директор Центра исследования проблем национальной безопасности Национального университета "Острожская академия" Тарас Жовтенко в разговоре с "Апострофом" отметил, что ФСБ, планируя операции, до сих пор опирается на советские практики и методички середины прошлого столетия.

"Отсюда типичные провалы в стиле "Петрова и Боширова", которые действовали так, будто никаких современных систем наблюдения и сбора информации не существует. Организационные "ляпы" в операции по отравлению Навального это проявление профессиональной деградации российских спецслужб, которые в условиях доминирования политических целей все дальше отходят от своих профессиональных приоритетов. С другой стороны, это – сознательное проявление психологического давления и запугивания представителей оппозиции", – сказал Тарас Жовтенко.

Вопросы без ответов

Представители отечественных спецслужбистов, с которыми удалось поговорить "Апострофу", признают, что уровень профессионализма в ФСБ, по сравнению с советским КГБ, упал. Причины могут быть различными: проблемы с денежным довольствием (прежде всего, для младшего офицерского состава) отток кадров в бизнес или даже в криминальные структуры, развал учебного процесса, обилие "мажоров" среди курсантов Академии ФСБ.

Невзирая на эти нюансы, говорит "Апострофу" экс-начальник Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, сложно представить, чтобы действующий сотрудник ФСБ мог "облажаться", как Константин Кудрявцев.

"При всем негативном отношении к РФ как к государству-агрессору и ее спецслужбам, нельзя считать, что в ФСБ служат глупцы. В истории звонка Навального Кудрявцеву просматриваются (во всяком случае, на данном этапе) признаки постановки. Почему именно Навальный как потерпевший звонил Кудрявцеву? Почему сотрудник ФСБ, который предположительно был задействован в операции, не узнал его? Ведь он много раз должен бы слышать голос Навального на записи. Почему пояснения давались по телефону? Ответы на такие вопросы должны даваться лично по месту службы, и каждый сотрудник это знает. Если Кудрявцев участвовал в операции, которая (как он сам сказал) была проваленной, то почему его не укрыли? И таких вопросов у меня как профессионала, знающего работу спецслужб изнутри, возникло много", – заявил Василий Вовк.

Версию о том, что имеет место "война" между российскими силовыми структурами, выходцы из СБУ также считают малореальной. Как пояснил "Апострофу" эксперт по вопросам правоохранительных органов Украинского института будущего Иван Ступак, ранее проходивший службу на оперативных и руководящих должностях в СБУ, кулуарные конфликты и "подставы" могут навредить самим организаторам.

"Российские спецслужбисты и силовики в целом могут конкурировать друг с другом в плане близости к первому лицу (Владимиру Путину – "Апостроф") и показателей эффективности в его глазах. Кто лучше сработает, проведет удачную операцию или быстрее добудет важные сведения, за которые можно получить повышение или просто похвалу. Они (ФСБ, ГРУ, СВР – "Апостроф"), условно говоря, могут потолкаться в коридоре, но подставлять друг друга, сливать компроматы они не станут, так как это в итоге бьет по первому лицу, а значит по ним всем", – говорит Иван Ступак.

С другой стороны, отмечает бывший офицер СБУ Ступак, разоблачения Алексея Навального подтвердили, что прежние предположения о том, что под крылом ФСБ действуют лаборатории по производству боевых ядов, а также средств сокрытия следов их использования.

Провокация ФСБ

В разговоре Навального с Кудрявцевым хватает скользких моментов. Расследователи утверждают, что звонили не только ему, но другим участникам операции. Те, услышав вопрос, бросали трубку. По логике вещей, сотрудники ФСБ доложили бы вышестоящему начальству о таких звонках, а оно бы, в свою очередь, провело необходимую работу со всеми участниками операции. Впрочем, есть нюанс – время звонка – Навальный набрал Кудрявцева в 7 утра – могло дезориентировать сотрудника ФСБ.

Тем не менее, если Кудрявцев, как утверждают Навальный и журналисты-расследователи, работает в сверхсекретном Институте криминалистики ФСБ, в таком случае он точно имеет доступ сведениям под грифом "особой важности". В таком случае он вряд ли стал бы обсуждать деликатные темы по открытым каналам связи, вне зависимости, кем может представиться собеседник. К тому же сотрудник ФСБ, имеющий прямой доступ к боевым отравляющим веществам, точно знает, что постоянно находится в поле зрения внутренней безопасности.

"Мысль, что оперативный сотрудник, непосредственный исполнитель (Кудрявцев, - "Апостроф") будет по телефону обсуждать подробности такой операции – абсурдна сама по себе. Реалистичных версий тут может быть две: либо это провокация ФСБ с целью дискредитации Алексея Навального, либо – операция иностранных спецслужб. Агентура (не только российская, но и другой страны) могла его спровоцировать, представить соответствующий номер телефона и возможности для звонка. Далее записали разговор, подготовив под него информационное обеспечение", - заявил в комментарии "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Он не детализировал, о каких именно иностранных спецслужбах может идти речь, но отметил, что страны Запада будут напирать на то, что Алексей Навальный докопался до правды. Кремль, напротив, усилит пропагандистскую кампанию против оппозиционера, обвиняя его в связях с западными спецслужбами.

Собственно, социологические опросы, проведенные в "Левада-центр", продемонстрировали, что пропаганда в России уже работает по полной. По результатам опроса, 50% жителей России считают отравление Навального инсценировкой или вообще поддерживают версию президента РФ Владимира Путина о "провокации западных спецслужб".

Реакция на эти события со стороны Вашингтона – вполне однозначна. Государственный департамент США возложил ответственность за отравление Навального "Новичком" на Федеральную службу безопасности РФ. По мнению Госдепа, при отравлении Навального "нет ни одного правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства". Вашингтон "полностью уверен" в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связанные с ядом из группы "Новичок". Госдепартамент также обвинил президента РФ Владимира Путина и его правительство в попытках отвлечь внимание "от серьезных вопросов" в этом деле.

В ожидании новых санкций

Отравление Навального стало основанием для введения ЕС и Великобританией очередной порции санкций против российских деятелей. В октябре "под раздачу", в том числе, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Если сведения, раздобытые Bellingcat и российским оппозиционером, подтвердятся, то Кремлю гарантировано ужесточение западных санкций за целенаправленное использование собственных спецслужб в террористических целях.

Звучит цинично, но у Киева есть возможность использовать ситуацию с пользой для себя. Вне зависимости от того, насколько аутентичные материалы Алексей Навальный собрал против ФСБ, украинские власти должны использовать кейс с его отравлением для продавливания новых санкций, отметил в беседе с "Апострофом" военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

"У МИД и наших спецслужб имеются для этого все необходимые инструменты: общение через послов или атташе, взаимодействие с местными СМИ для формирования выгодного для нас информационного фона вокруг действий российских спецслужб и высшего политического руководства", – говорит эксперт.

Учитывая, насколько российские спецслужбы "наследили" на территории Украины и стран Запада, то убеждать европейцев долго не придется. Полная международная блокада Кремля усложнит и так непростую ситуацию, в которой очутился Путин. Из-за постоянной политической тряски внутри России, которая накладывается на серьезнейший экономический кризис, потеря контроля над ситуацией со стороны "вечного" президента РФ становится все более реальным сценарием. Единственная надежда - на искусную работу российских телеканалов, которые промоют мозги населению.

"Главный вывод (из истории с отравлением Навального – "Апостроф") заключается в том, что Кремль готов использовать любые доступные средства для достижения своих политических целей, вплоть до химического оружия, как на территории других стран, так и на собственной территории, не особо заботясь о профессионализме своих спецслужб. Нехватка мастерства компенсируется за счет пропаганды", – резюмировал Тарас Жовтенко.

Владимир Шевчук, «Апостроф»

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