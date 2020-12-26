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В Пскове военные случайно выстрелили из пушки по торговому центру

26.12.2020 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инцидент со случайным выстрелом из пушки произошел в одной из псковских военных частей.

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание», — сообщило командование Псковского гарнизона.

По данным РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4. Снаряд попал в крышу ТЦ Fjord Plaza. Болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине «Детский мир».

Из торгового центра эвакуировали 300 человек, пострадавших нет.

В Пскове военные случайно выстрелили из пушки по торговому центру

Командование Псковского гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего

 
 
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Инцидент со случайным выстрелом из пушки произошел в одной из псковских военных частей.
 
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