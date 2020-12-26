Дно биткоина: три мнения о будущем Ethereum

пишет РБК. Во вторник, 22 декабря, среднерыночный курс Ethereum опускался до минимума с 16 декабря в $590, после чего вырос. По состоянию на 17:55 МСК цена криптовалюты составляет $617,7, по данным сервиса Coinmarketcap. За прошедшие сутки она выросла на 1,3%,РБК.





Сейчас на рынках сложилась противоречивая ситуация, считает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев. Риски нового штамма COVID-19 тянут его в одну сторону, пакет стимулов на $900 млрд в США — в другую.





«Можно с уверенностью сказать одно — если бы вчера была только одна новость , про новый штамм, то рынки упали бы гораздо ниже. Появление новости о стимулировании экономики повышенный риск сгладили и удержали цены от более глубокой коррекции. Есть опасения, что вслед за Британией разного рода локдауны последуют и в других странах ЕС, что приведет к снижению фондовых рынков, евро, британского фунта, нефти и, конечно же, криптовалют», — подчеркнул Кархалев.













По его мнению, крупные покупатели пока приостановили процесс оптовых закупок, благодаря чему рынок успокоился. Эксперт назвал это явление временным, так как крипто валюта является рисковым активом, и в период вышеописанных рисков до Нового года и прояснения ситуации с локдаунами инвесторы не станут форсировать события и идти на неоправданный риск.





«Я не скажу, что это плохо, ведь это явный признак ухода на коррекцию, наоборот — это очень хорошо, что рынок скорректируется, перегрев сойдет на нет и в криптовалюты вновь хлынут капиталы как крупных игроков, так и американцев, которые получат $600 поддержки от государства. Коррекция даст отличную возможность зайти на рынок дешевле. Это касается не только биткоина, но и эфира в частности. Рисковать и покупать сейчас, учитывая весьма противоречивый информационно-экономический фон я бы не стал. На мой взгляд, лучше дождаться коррекции и зайти позже», — рекомендовал специалист.





Максим Крупышев, CEO CoinsPaid, также назвал коррекцию Ethereum ожидаемым событием. По его словам, есть несколько сценариев дальнейшего движения. Один из них предполагает более глубокое падение, к уровню $530-$550, где монета аккумулирует ресурсы и сможет продолжить рост. Другой сценарий — цена не упадет ниже $565-570. Поэтому на отметке в $590 можно уже начать докупать частями, чтобы сбалансировать риски, считает Крупышев.





Он добавил, что в целом прогноз по ETH на ближайший год позитивный, команда доказала способность развивать проект, а сообщество — силы их поддерживать в этом развитии. В случае успешного запуска фазы 1, а потом и фазы 1.5 на горизонте полутора лет, курс ETH имеет все шансы превысить не только $1тыс., но и $1,5 тыс., уверен эксперт. До конца года он рекомендовал не ждать волны роста более 10% от текущего уровня.





Оценивая рыночный потенциал Ethereum, стоит учитывать технологические изменения, которые происходят вокруг проекта, отметил Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker. Сеть Ethereum 2.0 будет принципиально отличаться от ныне существующего блокчейна Ethereum 1.0.





Ethereum 2.0 призвал решить проблему масштабируемости и высокой производительности блокчейна. Ожидается, что в сети Ethereum 2.0 пропускная способность достигнет 15 тыс. транзакций в секунду и более. Нулевая фаза ETH 2.0 стартовала 1 декабря.





«Благодаря этому Ethereum потенциально может претендовать на место первой криптовалюты, которая способна наравне с фиатными деньгами использоваться как в повседневных платежах, так и в трансграничных, не доставляя существенных неудобств пользователям из-за длительного ожидания прохождения транзакций. И это, безусловно, положительно отразится на ценовой динамике токена ETH», — заключил Мазур.





— «Биткоин упадет на 35% в ближайшие недели». За чем следить держателям BTC





— SEC готовит иск против Ripple. Цена токена XRP уже упала на 18%





— MicroStrategy вложила в биткоин свыше $1 млрд



