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В России умер Джордж Блейк – британский разведчик, перешедший на сторону СССР

26.12.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Служба внешней разведки России сообщила о смерти двойного агента КГБ Джорджа Блейка - одного из самых известных сотрудников британских спецслужб, перешедших на сторону Советского Союза.

Блейк скончался на 99-м году жизни. "Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - цитирует ТАСС глава пресс-бюро СВР Сергея Иванова.

В 2007 году, когда Блейку исполнилось 85 лет, ему был вручен российский орден Дружбы.

Блейк, родившийся в Роттердаме от отца-британца и матери-голландки, участвовал в нидерландском Сопротивлении. На службу в "Интеллидженс сервис" поступил в 1944 году, а в начале 1950-х добровольно пошел на сотрудничество с советской разведкой, поскольку, по его словам, был убежденным коммунистом.

В 1961 году Блейк был разоблачен и приговорен к 42 годам лишения свободы, однако через пять лет совершил побег из тюрьмы строгого режима "Уормвуд скрабс", и с тех пор жил в Москве.

Руководитель пресс-службы СВР Сергей Иванов говорил, что сам Блейк называл себя "иномаркой, которая хорошо адаптировалась на российских дорогах".

В историю разведки Блейк вошел прежде всего как человек, сообщивший Советскому Союзу о строительстве американцами туннеля с прослушивающей аппаратурой из Западного Берлина в Восточный.

"Значение информации, которая поступала от Блейка, трудно переоценить, - говорил Иванов в интервью Интерфаксу. - Благодаря Блейку, Советский Союз избежал весьма серьезного военного и политического ущерба, который могли нанести ему США и Великобритания в случае реализации масштабной спецоперации, хорошо известной теперь как "Берлинский туннель".

Ранее Блейк был награжден многими советскими орденами и знаком "Почетный чекист", пишет Русская служба Би-би-си.
 
 
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Служба внешней разведки России сообщила о смерти двойного агента КГБ Джорджа Блейка - одного из самых известных сотрудников британских спецслужб, перешедших на...
 
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