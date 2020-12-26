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Кот запрыгнул на подвешенную к потолку елку и до слез рассмешил Сеть

26.12.2020 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот запрыгнул на подвешенную к потолку елку и до слез рассмешил Сеть

На какие только ухищрения не идут люди, чтобы обезопасить новогодние елки от домашних питомцев. Однако даже самые, казалось бы, гениальные идеи могут с треском провалиться. 

В Сеть попало вирусное видео, набравшее более 6 млн просмотров. На кадрах два кота решают во что бы то ни стало добраться до новогодней елки, подвешенной к потолку. У одного из питомцев получается воплотить в реальность хитрый план. 

«Коты такие елочные фетишисты! Поэтому мы третий год любуемся елкой только на площади в центре города», «Наглейшее существо, но за это мы и обожаем котов», «Кот такой: "Думали, я вас не переиграю. Думали, я вас не уничтожу"», – написали пользователи Сети в комментариях. 

ФОТО: pikabu.ru

ВИДЕО: ridus.ru

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На какие только ухищрения не идут люди, чтобы обезопасить новогодние елки от домашних питомцев. Однако даже самые, казалось бы, гениальные идеи могут с треском...
 
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