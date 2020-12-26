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Кот запрыгнул на подвешенную к потолку елку и до слез рассмешил Сеть
Источник материала: ОНТ
На какие только ухищрения не идут люди, чтобы обезопасить новогодние елки от домашних питомцев. Однако даже самые, казалось бы, гениальные идеи могут с треском провалиться.
В Сеть попало вирусное видео, набравшее более 6 млн просмотров. На кадрах два кота решают во что бы то ни стало добраться до новогодней елки, подвешенной к потолку. У одного из питомцев получается воплотить в реальность хитрый план.
«Коты такие елочные фетишисты! Поэтому мы третий год любуемся елкой только на площади в центре города», «Наглейшее существо, но за это мы и обожаем котов», «Кот такой: "Думали, я вас не переиграю. Думали, я вас не уничтожу"», – написали пользователи Сети в комментариях.
ФОТО: pikabu.ru
ВИДЕО: ridus.ru
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На какие только ухищрения не идут люди, чтобы обезопасить новогодние елки от домашних питомцев. Однако даже самые, казалось бы, гениальные идеи могут с треском...
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