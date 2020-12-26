В двух районах Минска произошел сбой в работе водозабора

Источник материала: ОНТ

Минска произошел сбой в работе водозабора" class="one-news__figure-img">

В Центральном и Советском районах Минска зафиксирован сбой работы насосного оборудования. Из-за этого возможны проблемы с водой, информирует официальный канал Минского горисполкома в Telegram.

Уточняется, что сбой работы оборудования произошел на насосной станции второго подъема «Зеленый луг» пятого водозабора «Боровляны». Поэтому 26 декабря утром качество водоснабжения могло ухудшиться у жителей Советского района, в частности, по улицам Беды, Некрасова, Богдановича, Восточная, Ломоносова, Гало, Корш-Саблина, Сурганова, Я.Коласа, а также на Калиновского и в квартале Орловской, Карастояновой, Гая, Азизова, Куйбышева, Каховской. Промывкой сетей оперативно занялись четыре бригады рабочих.

В пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. Их адреса: ул.Я.Коласа, 21, ул.Калиновского, 24, ул.Восточная, 50, ул.Цнянская, 17, ул.Беды, 11/1.

В настоящее время качество воды соответствует нормативам, оно нормализовалось и у потребителей по улицам Беды, Некрасова, Богдановича, Восточная. Дополнительно проводится лабораторный контроль качества воды.

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