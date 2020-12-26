Что должно быть в «новогодней аптечке», рассказала врач

Источник материала: ОНТ

Какие препараты должны быть в «новогодней аптечке», рассказала RT терапевт Людмила Лапа.

Главные лекарства – аспирин и сорбенты, отметила врач.

Кроме того, медик подчеркнула, что злоупотребление едой приводит к сгущению крови и перегрузке печени. Поэтому во время праздников нужно иметь под рукой лекарства для разжижения крови.

ФОТО: Shutterstock.com





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