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Что должно быть в «новогодней аптечке», рассказала врач
Источник материала: ОНТ
Какие препараты должны быть в «новогодней аптечке»,
Главные лекарства – аспирин и сорбенты, отметила врач.
Кроме того, медик подчеркнула, что злоупотребление едой приводит к сгущению крови и перегрузке печени. Поэтому во время праздников нужно иметь под рукой лекарства для разжижения крови.
ФОТО: Shutterstock.com
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Какие препараты должны быть в «новогодней аптечке», рассказала RT терапевт Людмила Лапа. Главные лекарства – аспирин и сорбенты, отметила врач. Кроме того, медик...
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