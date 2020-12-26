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«Аллергия на холод» может быть признаком инфекции в организме – врач
Источник материала: ОНТ
Холодовая крапивница появляется в результате охлаждения кожи из-за реакции белков на понижение температуры. Однако подобная реакция организма может указывать на наличие инфекции либо какого-то заболевания,
По словам медика, реакция на холод относится к псевдоаллергическим. Вместе с тем при ней в организме происходит выброс гистамина. Холодовая крапивница, пояснил врач, отличается от обычной аллергии на молекулярном уровне.
Он также предупредил, что криоглобулины, которые вызывают крапивницу, могут появляться в плазме из-за инфекции или заболевания крови.
В то же время при «аллергии на холод» крапивница проходит, когда человек возвращается в тепло.
ФОТО: © Артем Геодакян/ТАСС
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Холодовая крапивница появляется в результате охлаждения кожи из-за реакции белков на понижение температуры. Однако подобная реакция организма может указывать на...
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