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Собака скатилась со снежной горки и покорила Сеть
Источник материала: ОНТ
Пес продемонстрировал умение радоваться простым вещам, скатившись с горки,
На кадрах собака с удовольствием катается с горки по снегу. Беззаботный и счастливый вид питомца покорил пользователей Сети и даже дал им повод для зависти. «Умеет же собакен брать от жизни все», «Очень завидую песелю». «Это нормальное явление, что я завидую собаке?» – написали в комментариях.
ФОТО: million-wallpapers.ru
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Пес продемонстрировал умение радоваться простым вещам, скатившись с горки, пишет портал «Ридус». На кадрах собака с удовольствием катается с горки по снегу....
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