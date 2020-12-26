Собака скатилась со снежной горки и покорила Сеть

Источник материала: ОНТ

Пес продемонстрировал умение радоваться простым вещам, скатившись с горки, пишет портал «Ридус».

На кадрах собака с удовольствием катается с горки по снегу. Беззаботный и счастливый вид питомца покорил пользователей Сети и даже дал им повод для зависти. «Умеет же собакен брать от жизни все», «Очень завидую песелю». «Это нормальное явление, что я завидую собаке?» – написали в комментариях.





ФОТО: million-wallpapers.ru

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