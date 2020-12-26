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Вредно ли пользоваться телефоном, когда он заряжается?

26.12.2020 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вредно ли пользоваться телефоном, когда он заряжается?

Во время зарядки смартфона зарядный элемент нагревается, поэтому при необходимости поговорить по телефону лучше отсоединить его либо беседовать по громкой связи, рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

При зарядке нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами. Чтобы обезопасить себя, стоит разговаривать по телефону после того, как он будет отсоединен от сети. Если заряд на нуле, лучше говорить по громкой связи.

ФОТО: PIXABAY.COM



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Во время зарядки смартфона зарядный элемент нагревается, поэтому при необходимости поговорить по телефону лучше отсоединить его либо беседовать по громкой...
 
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