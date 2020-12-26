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Вредно ли пользоваться телефоном, когда он заряжается?
Источник материала: ОНТ
Во время зарядки смартфона зарядный элемент нагревается, поэтому при необходимости поговорить по телефону лучше отсоединить его либо беседовать по громкой связи,
При зарядке нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами. Чтобы обезопасить себя, стоит разговаривать по телефону после того, как он будет отсоединен от сети. Если заряд на нуле, лучше говорить по громкой связи.
ФОТО: PIXABAY.COM
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Во время зарядки смартфона зарядный элемент нагревается, поэтому при необходимости поговорить по телефону лучше отсоединить его либо беседовать по громкой...
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