Аналитик: «Уволенные работники станут мечом, который будет рубить руку, призвавшую санкции»

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Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич — о будущем экономики Беларуси и последствиях санкций.





— На сегодняшний день, когда правят беззаконие и дубинки, и они являются единственным условием существования власти и заталкивания своего права на это существования в рядовых граждан, экономика рушится, — обращает внимание Виктория Василевич в программе «Примус». — Мы естественно должны понимать и предупредить всех о том, что дальше будет только тяжелее.

Мы должны понимать, что медицины не было в нашей стране, но был вид наличия этой медицины. Сейчас никто не станет больше делать этот вид. И сейчас не хочется власти каким-то образом выглядеть лучше перед своими гражданами просто потому, что она поняла, что может делать все, что она захочет и никто не может до нее добраться в правовом поле.

И никто не идет на нее ни с чем, кроме как с папками документов, призывающих исполнять действующее законодательство, а она этого не боится.

Вот эта фраза, произнесенная Лукашенко в Генпрокуратуре, призванной контролировать исполнение законодательства, «иногда не до законов», она является Конституцией нашей страны. Так вот, это «иногда» сейчас с утра до вечера происходит.

Поэтому, считает эксперт, работать нужно на то, чтобы избавить страну от беззакония, чтобы политзаключенных в нашей стране не было, потому что только это обеспечит для нас возможность двигаться вперед и развивать нашу экономику.

Виктория Василевич отмечает, что санкции являются обоюдоострыми.

— С одной стороны, они, конечно, ударяют по доходам Администрации президента, по доходам Лукашенко, но его подушка безопасности несравнима с подушкой безопасности обычных граждан страны.

Она настолько несравнима, что жертвы, которые последуют после применения санкций в виде уволенных работников, станут, собственно говоря, мечом, который будет рубить руку, призвавшую эти санкции.

Аналитик предупреждает: опасно убивать еле дышащую экономику, поскольку налогами и сборами ее убивают здесь, а санкции убивают ее извне.

— И вот это совместное добивание нашей и без того хлипкой и совершенно несбалансированной экономики может привести к такому кризису, после которого тяжелее будет восстанавливать нашу страну.

Никакой камнепад не вызывает в Лукашенко желания разобраться с причиной. Он просто раскрывает зонтик или взлетает на своем вертолете. Он защищает только себя на сегодняшний день. Инстинкт самосохранения — все, что работает во власти. Он хочет остаться во дворце. Он в нем остается, а во всем остальном хоть трава не расти. Виктория Василевич, эксперт Аналитического центра «Стратегия»