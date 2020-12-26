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«Северный поток-2»: судно-трубоукладчик неожиданно покинуло стройку

26.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Северный поток-2»: судно-трубоукладчик неожиданно покинуло стройку

  • 26.12.2020, 16:26
«Северный поток-2»: судно-трубоукладчик неожиданно покинуло стройку
Иллюстрационное фото

Российский газопровод могут не запустить.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» в ночь на 26 декабря неожиданно покинуло зону, где проводились работы по достройке «Северного потока – 2». Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства «Интерфакс».

Разрешение на строительство в Германии действовало до 31 декабря. Там должны были достроить 2,6 км газопровода на глубине до 30 метров. Как добавляет издание, «Фортуна» двигалась с небольшой скоростью, поэтому можно предполагать, что работы велись.

Официально в компании «Nord Stream 2» никак не объяснили неожиданное возвращение судна. Вероятно, «Фортуна» будет находиться в порте Висмар. С 15 января, согласно сообщению Датского агентства по мореплаванию, «Фортуна» может приступить к работам по укладке «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании.

Газопровод построен примерно на 94% (2300 км из необходимых 2460 км). Из-за санкций США международные компании отказались сотрудничать с проектом. Российский «Газпром» решил достраивать «Северный поток – 2» самостоятельно.

Однако даже если «трубу» удастся завершить, перед ее запуском необходимо получить страховку и сертификат. США уже анонсировали, что под санкции могут попасть и те компании, которые помогут с завершительным этапом запуска. В результате «Северный поток – 2» могут так и не запустить.

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