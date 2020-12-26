Коварные планы Запада и 100 бутылок кефира: о чем рассказал российский посол

Источник материала: Салiдарнасць

Кремлевская пропаганда ассоциируется в первую очередь с российскими телеканалами и «фабриками троллей». Но нередко в роли ретрансляторов тезисов, заготовленных современными политруками, выступают и дипломаты.





Фото Вадима Замировского, TUT.BY

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев дал обширное интервью телеканалу БелРос . Разберем эту беседу детально.

– Западные столицы: и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, столицы стран Евросоюза показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее, эмоциональные оценки, которые становятся политическими. Совершенно понятно, что глобальная задача – отрыв Беларуси от России, не сдана в утиль, – заявил Мезенцев.

Тезис о том, что Запад хочет оторвать нашу страну от восточной соседки, в данном контексте выглядит чрезвычайно странным. Прежде всего, что значит «оторвать»? Беларусь, что, пришита к России, чтобы её отрывать?

Но главное заключается в том, что «предельно жесткое отношение» мало способствует «отрыву». Напротив, если бы Запад хотел не усиливать зависимость Беларуси от России, ему нужно было бы закрывать глаза на весь тот беспредел, что творится в нашем государстве в 2020-м. Однако ЕС и США заняли принципиальную позицию, и это предсказуемо привело к тому, что Лукашенко развернулся к Кремлю передом, к Западу – задом.

Наконец, в интервью, длившемся без малого час, можно было бы привести хоть какие-то примеры «деструктивной деятельности врагов славянского единства». Но гораздо проще подменить конкретные доказательства выражением «совершенно понятно».

Этот характерный пропагандистский прием – голословные утверждения – Мезенцев использовал неоднократно. Глава российской дипмиссии столь же огульно заявил: «Идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен промышленных предприятий от лидера белорусского руководства. Здесь идет розыгрыш, замена понятий и подмена их».

Было бы интересно узнать, где и кем ведется эта работа? Но об этом Мезенцев ни гу-гу. Так и осуществляется «подмена понятий»: убедительных аргументов на взятые с потолка обвинения. Однако занимается этим как раз посол РФ.

Зато, когда речь зашла о проблемах в белорусско-российских отношениях, конкретики сразу прибавилось.

– Если на выставке в Сокольниках, посвященной продовольственному потенциалу России, Беларуси, ряду других наших стран-партнеров, на этой выставке изымается с дегустационных столов сто бутылок кефира, а потом об этом российские журналисты и белорусские говорят примерно две недели, то это точно не повод, не повод задуматься о глубине и масштабе наших отношений. Другое дело, может быть, таких поводов надо избегать. – считает Мезенцев. – И вот эти кефирные наши, мясные споры, порой, споры по энергоносителям, они драматизируются. Люди воспринимают это с экрана телевизора, из газет, из интернета…Россию и Беларусь нельзя ассоциировать со спором хозяйствующих субъектов.

Что ж, поделать, если все эти споры (и многие другие) действительно существуют в природе в отличие от работы неких злых сил по расколу белорусского общества. И не стоит списывать на «хозяйствующие субъекты» политические вопросы. К таковым в российской системе зачастую относятся и, на первый взгляд, экономические аспекты вроде стоимости газа. Но, если эта тема к политике не имеет, то почему она так часто обсуждается на уровне первых лиц? И потом появляются официальные сообщения типа «Путин и Лукашенко договорились по поводу цены на газ». Заметьте, Путин и Лукашенко, а не «Газпром» и Министерство энергетики Беларуси.

В общем, Дмитрий Мезенцев хотел, как лучше, но получилось, как всегда (воистину бессмертное выражение российского политика Виктора Черномырдина). Мало того, что «разоблачения козней Запада» из уст российского посла звучат крайне неубедительно, так он еще и сам приводит примеры конфликтов между Минском и Москвой. А в качестве убойного довода использует «неоценимую поддержку, которая была оказана в самый сложный для Беларуси период президентом России, бескомпромиссном реагировании на запрос белорусского руководства, которое обозначил Владимир Владимирович Путин».

Это да: готовность Кремля прислать своих силовиков, чтобы подавить в Беларуси протесты против фальсификации выборов и зверств карателей, многим нашим гражданам запомнится надолго.