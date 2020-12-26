Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки резиденций со сказочными героями открылись по всей Беларуси. Там можно узнать, кто помогает Деду Морозу развозить подарки из Беловежской пущи и кто такой Болотник? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Главный белорусский Дед Мороз живет в Беловежской пуще, посреди древнего леса, которому больше 600 лет. Гостей принимает в деревянной резной избушке. Он знает, как даже будучи взрослыми, верить в чудеса.

Плохие поступки здесь перемалывает волшебная мельница, а заветное желание загадывают на поляне двенадцати месяцев. Если вы в этом году все сделали правильно, в новогоднюю ночь можете ждать сюрприз.

Лось всегда был самым почитаемым животным белорусских лесов. Сохатый по кличке Рогалик помогает Дуду Морозу в новогоднюю ночь развозить подарки. Главное – не забыть зажечь огоньки на елке. Так лось найдет дорогу к вашему дому.

Белорусские волшебники любят заповедные места. Этот поселился в Березинском биосферном заповеднике. Ему, как и Рожнянскому болоту, больше шести тысяч лет. Болотник знает и понимает язык животных, которые здесь обитают.

Согласно белорусским мифам, болотник пугает и заманивает в трясину тех, кто не бережет природу. После образования заповедника, работы у него поубавилось: территория теперь под охраной.

«Ох, раньше и любил я на болоте порезвиться: то лошадку на болоте с мужичком искупаю, то молодку с молодцом заблужу. Сейчас, если и случится что-нибудь подобное, в болоте искупать или полуха откусить, так это с браконьерами или с теми, кто сорит на природе», – сказал Болотник.

Из болота волшебник выходит раз в год, чтобы помочь Деду Морозу. И потанцует, и конкурсы проведет. Правда, его так и тянет на проказы: например, бои мешками устроить.

На «Линии Сталина» помощники Деда Мороза – красноармейцы. Да и сам он военный. На мундире каракулевый воротник, а шапка с красной звездой.

«Дорогие, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам, чтобы вера в чудеса не оставляла вас. И тогда обязательно чудо случиться в вашей жизни. Мира всем и согласия», – сказал военный Дед Мороз.

Записки с желаниями гости бросают в капсулу из артиллерийской гильзы. Перед новым годом Дед Мороз со Снегурочкой перечитывают все, чтобы проверить, над чем еще нужно поработать.