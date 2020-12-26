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У Сноудена родился сын

26.12.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Получивший убежище в России Сноуден впервые стал отцом


У бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который проживает в России, родился сын. Он разместил в Twitter фотографии ребенка.

Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. После этого он прилетел в Гонконг, а позже в Москву, где ему было предоставлено убежище. В США Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы по обвинению в незаконной передаче сведений, имеющих большое значение для нацбезопасности, передаче разведданных, а также краже государственной собственности. В сентябре этого года Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России, пишет РБК.

 

 
 
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Получивший убежище в России Сноуден впервые стал отцом
 
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