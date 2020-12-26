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"Страхи/Ошибки". Как увлечения партнера рушат брак

26.12.2020 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Как увлечения партнера рушат брак

Нездоровое увлечение компьютерными играми, рыбалкой, идеями ЗОЖ или, может быть, своими творческими проектами и подработками — не важно, чем именно, но эта проблема всегда касается обоих. Что происходит в отношениях, когда кто-то один ныряет с головой в хобби? Как обсудить проблему? И где грань между поддержкой партнера и потерей в этих отношениях себя? 

Тамара Зенина
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Что партнеры вправе требовать друг от друга? Чем одержимость хобби похожа на алкоголизм? Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, почему хобби — это не всегда безобидное увлечение.

1:05 История Дарьи: когда интересы партнёра заполнили все вокруг

2:15 "Меня в этих отношениях не осталось": когда из-за хобби остальное уходит на второй план

8:50 Нужно ли женщине разделять мужские увлечения и следовать им

10:45 По каким признакам понять, что хобби стало проблемой

12:45 "Ну он же не лежит на диване": обида и оправдания со стороны забытого партнёра

26:10 Хобби как одна из форм замещения

27:55 Что можно требовать от партнера, и как обсудить проблему

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Недопустимо, когда отношениям мешает кто-то третий. Но как быть, если это — "увлечение" партнера? И все может быть хорошо ровно до тех пор, пока это самое хобби не...
 
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