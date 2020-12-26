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Журналисты нашли экс-бойца «Беркута», который стал командиром минского ОМОНа

26.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Журналисты нашли экс-бойца «Беркута», который стал командиром минского ОМОНа

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  • 26.12.2020, 17:09
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Журналисты нашли экс-бойца «Беркута», который стал командиром минского ОМОНа

Летом он задерживал «диджеев перемен».

Боец "Беркута" Сергей Киминчижи, бежавший из Украины в Беларусь после победы Майдана, стал командиром минского ОМОНа. "Новы час" выяснил, что летом он задерживал "диджеев перемен", а потом свидетельствовал против них в суде.


— Мне сообщили, что произошло нарушение в виде включения музыки. Дали ориентировку. Я принял информацию и пошел искать. Увидел, что они повернулись и побежали от меня, — утверждал Сергей Киминчижи.

— Это неправда, — перечил диджей Кирилл Галанов.

— В чем выражалось неподчинение? — спросил судья.

— Не хотели садиться в машину, — продолжил бывший "беркутовец".

— Я вижу, что человек, который занимает должность, лжет. Это свидетельствует о его ощущении безнаказанности, — перебил Галанов милиционера.

— У вас есть вопросы к нему? — уточнил судья.

— Да. Почему вы лжете? Мы оба знаем, что это ложь и я не сопротивлялся, — настаивал задержанный диджей.

— Это правда, — стоял на своем Сергей Киминчижи.

Диджеев наказали 10-ю сутками ареста за то, что они включили песню Виктора Цоя "Перемен" на провластном мероприятии. Позже они были вынуждены покинуть Беларусь.

Сергею Киминчижи 37 лет. Он родился в селе Васильевка Одесской области. Служил в армии, а потом пошел служить в одесский "Беркут". Известно, что во время Революции Достоинства бойцам этого подразделения удалось прорвать оцепление, установленное общественными активистами вокруг места его дислокации, и добраться до Киева. Они участвовали в боевых действиях на Институтской улице 20 февраля 2014 года, во время которых многие протестующие были убиты.

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