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Какие рождественские фильмы лучше всех выступали в прокате

26.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какие рождественские фильмы лучше всех выступали в прокате

  • 26.12.2020, 16:57
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Какие рождественские фильмы лучше всех выступали в прокате

Лишь один фильм, посвященный Рождеству, собрал в мире более $500 миллионов.

25 декабря католики, протестанты и униаты отметили Рождество. Традиционно к этой дате приурочен выход в прокат фильмов, посвященных празднику. Ресурс Box Office Mojo подсчитал, какие рождественские картины являются самыми успешными в истории мирового кинопроката. Выяснилось, что лишь один фильм, посвященный Рождеству, собрал в мире более $500 млн — вышедший в 2018 году «Гринч», сообщает «Коммерсантъ».

Второе и третье места рейтинга занимают фильм «Один дома» и его продолжение, вышедшие в 1990 и 1992 году. Они собрали $477 млн и $359 млн соответственно. Причем в Северной Америке первая часть франшизы занимает по популярности первую строчку со сборами $285 млн против $271 млн у «Гринча». Четвертым по успешности в мировом прокате стал еще один фильм про зеленое существо, желающее испортить людям праздник,— «Гринч — похититель Рождества» 2000 года ($345 млн). В этой версии сказки главного героя озвучивал Джим Керри, тогда как за голос Гринча в фильме 2018 года отвечал Бенедикт Камбербэтч.

Также к наиболее успешным рождественским картинам относят мультфильм «Рождественская история» Роберта Земекиса, вышедший в 2009 году и собравший с тех пор в мировом прокате около $325 млн. Еще один мультфильм того же режиссера «Полярный экспресс» (2004) собрал $314 млн. В нем рассказывается о путешествии ребенка на Северный полюс к Санта-Клаусу в сочельник.

У многих американцев с Рождеством ассоциируется также боевик «Крепкий орешек» (1988), ежегодно транслируемый по местным телеканалам в праздничный период, однако его к наиболее успешным отнести не выйдет — картина за все время собрала в прокате около $140 млн.

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