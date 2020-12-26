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Искусство как национальная терапия

26.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Искусство как национальная терапия

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  • 26.12.2020, 16:42
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Искусство как национальная терапия

Как Ольга Якубовская своими картинками с котиками лечит людей.

После трагических событий, связанных с выборами, художница Ольга Якубовская не могла прийти в себя и начала рисовать белых пушистых котиков с бело-красно-белыми флагами в лапках, которые теперь знает каждый белорус, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Это было ужасное состояние стресса, горя, слез, – вспоминает события тех дней Ольга. – И я смотрю, как Нина с флагом идет среди этих большущих людей в черном. Я подумала, вот у бабушки хватает сил, мужества не сломаться, не согнуться, не рассыпаться, не сидеть в слезах, а брать и делать, что она может».


Так появилась картина, которую теперь знает едва ли не каждый белорус: белый пушистый котик с бело-красно-белым флагом в лапке, а над ним нависают большущие волки.

«Я рисовала котика, и, когда я его нарисовала, я поняла, что это Нина Багинская – та самая, которую я давно хотела нарисовать. А волки нарисовались как-то сами. Как фон получились, – рассказывает о своей работе художница. – На самом деле все понимают, что волки очень хорошие по сравнению с теми, кого я изображаю».

С этой работы началась серия Ольги Якубовской, в которой сейчас более 20 картин, посвященных событиям и личностям последних месяцев.

«Машу я не могла не нарисовать, потому что история на границе меня очень впечатлила. Было много нарисовано, и это хорошо, и я тоже решила создать свою работу на эту тему, – рассказывает Ольга о картине, посвященной Марии Колесниковой. – Маша у меня такая уверенная получилась. Думаю, Маша обрадуется этой работе, когда ее освободят наконец и все будет хорошо».


Виктор Бабарико, Елена Левченко, Ольга Хижинкова, «Tor Band» и еще многие уже стали персонажами картин Ольги. По разным причинам произведения пока не попали к своим героям. Передать произведения удалось только Нине Багинской, Максиму Кацу и матери Ивана Красовского.

Известно, что в своем творчестве Ольга не обошла стороной и трагических событий на площади Перемен: смерти Романа Бондаренко.

«Это картина-боль. Я плакала, когда рисовала ее, тут краски смешаны со слезами. Это правда. И я понимала, что плачут все. Все, кто знал эту историю. И мы наплакали вот такой океан, который может стать девятым валом. Человек жив, пока его помнят. Думаю, Рому будут помнить все и всегда».

Из-за необходимости быстро реагировать на события Ольга иногда чувствует себя художницей-репортером. В планах – запечатлеть каждую группу, каждую личность, ставшую на защиту прав белорусов.

«Купаловцев, конечно, нарисую, обязательно! Просто театр и вообще искусство – это такая глубокая тема. Хотелось бы какого-то сюжета, а не то, что просто котик стоит среди волков. Хочется глубокого смысла, и я пока думаю над этим».

Сначала Ольгу шокировал интерес к ее работам, а теперь она понимает: картины стали для людей определенной терапией.

«Люди видели эти работы и они понимали, что им это нужно. Можно смотреть с другой точки зрения, не исходя из боли и трагедии, а исходить из того, что плохое все равно закончится. И хочется верить, что наша жизнь изменится к лучшему, – говорит на прощание съемочной группе «Имею право» Ольга Якубовская. – Пока у меня будут сюжеты, я буду рисовать. И я мечтаю нарисовать огромную картину, где будут котики всех цветов, форм и видов – как бы мы все, и мы все котики. Все очень разные и все мы вместе».

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