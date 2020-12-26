ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обвинение руководству "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

26.12.2020 17:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержанным представителям "Пресс-клуба" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвинение ещё не предъявлено, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Антон Гашинский в субботу.

"Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение ещё не предъявлено", - рассказал адвокат.

"До 31 декабря должно быть предъявлено обвинение или мера пресечения будет отменена", - добавил он.

Как сообщалось, четверо представителей белорусского "Пресс-клуба" задержаны правоохранительными органами на 72 часа 23 декабря. Срок задержания завершился вечером 25 декабря. 

У всех задержанных прошли обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). В пресс-службе Комитета государственного контроля информировали, что департамент финансовых расследований КГК проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

"Пресс-клуб Беларусь" - это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанным представителям "Пресс-клуба" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвинение ещё не предъявлено, сообщил агентству "Интерфакс-Запад"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска обратилась в органы из-за нанесения на флаг портрета Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика