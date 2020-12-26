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Минское «Динамо» играет против рижских одноклубников. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» после долгой паузы вновь возвращается на лед «Минск-Арены», где играет сегодня против рижских одноклубников.
«Динамо-Минск»: Фурх; Колячонок — Менелл, Усов — Спунер — Козун; Фальковский — Еременко, Принс (к) — Паре — Лодня; Дерябин — Знахаренко, Воронин — Горбунов — Когалев; Павлович — Протас — Демков; Соловьев, Мартынов.
«Динамо-Рига»: Налимов; Скарлетт — Зиле, Лайпон — Индрашис — Дарзиньш (к); Сотниекс — Мамчицс, Роб. Букартс — Грачев — Паршин; Якс — Ошениекс, Рих. Букартс — Шваненбергс — Дзиеркалс; Гегерис — Берзиньш — Зырянов; Скворцов, Ларионов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» после долгой паузы вновь возвращается на лед «Минск-Арены», где играет сегодня против рижских одноклубников.
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