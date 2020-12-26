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Минское «Динамо» играет против рижских одноклубников. Онлайн матча

26.12.2020 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после долгой паузы вновь возвращается на лед «Минск-Арены», где играет сегодня против рижских одноклубников.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо-Минск»: Фурх; Колячонок — Менелл, Усов — Спунер — Козун; Фальковский — Еременко, Принс (к) — Паре — Лодня; Дерябин — Знахаренко, Воронин — Горбунов — Когалев; Павлович — Протас — Демков; Соловьев, Мартынов.

«Динамо-Рига»: Налимов; Скарлетт — Зиле, Лайпон — Индрашис — Дарзиньш (к); Сотниекс — Мамчицс, Роб. Букартс — Грачев — Паршин; Якс — Ошениекс, Рих. Букартс — Шваненбергс — Дзиеркалс; Гегерис — Берзиньш — Зырянов; Скворцов, Ларионов.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» после долгой паузы вновь возвращается на лед «Минск-Арены», где играет сегодня против рижских одноклубников.
 
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