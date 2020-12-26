«Хочется верить, что в моей родной стране добро победит». Ваня Усович впервые пришел к Урганту

Источник материала: Tut.by

Комик родом из Беларуси Ваня Усович впервые пришел на шоу «Вечерний Ургант». Он рассказал, каким был для него этот год, и выразил надежду на то, что в следующем году в Беларуси все наладится и «добро победит».

Комик рассказал, что 2020-й год выдался для него хорошим. В то время, как другие страдали от отсутствия выступлений, он «выступал» по Zoom, был гостем популярного YouTube-шоу «Что было дальше?» и дал интервью Юрию Дудю.

Еще он рассказал, что теперь хочет квартиру побольше. Сейчас он строит в Москве «евродвушку», а хочет «еврочетырешку».

Ургант спросил у Усовича, каким будет следующий год. На что стендап-комик ответил:

— Надеюсь, что все наладится, люди начнут справляться с вирусами и научатся его контролировать. И хочется верить, что в моей родной стране все тоже наладится, будет мир и добро победит.

К слову, на днях у Усовича вышел почти часовой концерт на YouTube «Еще один день». За два дня он собрал более двух миллионов просмотров. Ваня признался, что снимал его за свои деньги и потратил на это более 30 тысяч долларов.

Паша Залуцкий. Сольный Stand-Up концерт Когда: 30 декабря в 20.00 и 2 января в 20.00

Где: 30 декабря в Киллфиш бар, 2 января в Куба бар

Сколько: от 25 рублей Купить билет