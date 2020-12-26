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Белоруска обратилась в органы из-за нанесения на флаг портрета Лукашенко
Источник материала: Onliner
В редакцию написала читательница, которая обратилась в Генпрокуратуру по поводу нанесения на государственный флаг портрета Александра Лукашенко и надписи «За батьку!». Ее смутили кадры с провластных
— По закону все это запрещено. В обращении были указаны место и время автопробега, а также статьи, где прописаны эти нарушения. Генпрокуратура сама не рассматривала обращение, а передала его в следующую инстанцию. В итоге оно прошло через четыре инстанции — остановились на РУВД Партизанского района. Однако ответ не удивил: состава преступления нет. Обжаловали, но все равно, — рассказала обратившаяся гражданка. В своем письме к властям она указала, что в данном случае есть факт нарушения, и потребовала провести проверку.
«Согласно ответу Партизанского РУВД, выходит так: любой может нанести на флаг любое изображение и надписи и за это не будет наказания?» — задается вопросом женщина.
Согласно ст. 8
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В редакцию написала читательница, которая обратилась в Генпрокуратуру по поводу нанесения на государственный флаг портрета Александра Лукашенко и надписи «За...
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