Белоруска обратилась в органы из-за нанесения на флаг портрета Лукашенко

Источник материала: Onliner

В редакцию написала читательница, которая обратилась в Генпрокуратуру по поводу нанесения на государственный флаг портрета Александра Лукашенко и надписи «За батьку!». Ее смутили кадры с провластных автопробегов , ведь по закону о государственной символике запрещено наносить на флаг любые графические изображения и надписи. Обращение перенаправили в РУВД, недавно был получен ответ.

— По закону все это запрещено. В обращении были указаны место и время автопробега, а также статьи, где прописаны эти нарушения. Генпрокуратура сама не рассматривала обращение, а передала его в следующую инстанцию. В итоге оно прошло через четыре инстанции — остановились на РУВД Партизанского района. Однако ответ не удивил: состава преступления нет. Обжаловали, но все равно, — рассказала обратившаяся гражданка. В своем письме к властям она указала, что в данном случае есть факт нарушения, и потребовала провести проверку.









«Согласно ответу Партизанского РУВД, выходит так: любой может нанести на флаг любое изображение и надписи и за это не будет наказания?» — задается вопросом женщина.





Согласно ст. 8 закона «О государственных символах Республики Беларусь» от 5 июля 2004 года №301-З, «изображение Государственного флага Республики Беларусь может быть использовано в декоративных целях в качестве государственного и национального символа таким образом, чтобы при этом не было проявлено неуважение к Государственному флагу Республики Беларусь. Не допускается размещение на Государственном флаге Республики Беларусь надписей и графических изображений независимо от способа их нанесения».