Источник материала: Хартия'97

Комик Иван Усович: Хочется верить, что в моей родной стране добро победит 1 26.12.2020, 17:40

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Фото: tut.by

Известный стендапер поддерживает тех, кто выходит на протесты в Беларуси.

Комик родом из Беларуси Ваня Усович впервые пришел на российское шоу «Вечерний Ургант». Он рассказал, каким был для него этот год, и выразил надежду на то, что в следующем году в Беларуси все наладится и «добро победит», пишет tut.by .

Комик рассказал, что 2020-й год выдался для него хорошим. В то время, как другие страдали от отсутствия выступлений, он «выступал» по Zoom, был гостем популярного YouTube-шоу «Что было дальше?» и дал интервью Юрию Дудю.

Еще он рассказал, что теперь хочет квартиру побольше. Сейчас он строит в Москве «евродвушку», а хочет «еврочетырешку».

Иван Ургант спросил у Усовича, каким будет следующий год. На что стендап-комик ответил:

— Надеюсь, что все наладится, люди начнут справляться с вирусами и научатся его контролировать. И хочется верить, что в моей родной стране все тоже наладится, будет мир и добро победит.

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