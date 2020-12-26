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Вот это поворот: Монеточка вышла замуж и попыталась скрыть, за кого

26.12.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik.  Певица Елизавета Гырдымова, известная под сценическому псевдониму Монеточка, вышла замуж. Об этом сама артистка сообщила в своем аккаунте в Instagram

"Сегодня я вышла замуж", - написала Монеточка.

В соцсети исполнительница также показала подписчикам фотографию обручальных колец, однако лицо избранника показывать не стала, как и сообщать его имя. 

© Photo : Монеточка / Instagram
Певица Монеточка вышла замуж и показала фото обручальных колец в соцсети
Поклонники удивились, но сразу отреагировали шквалом поздравлений. "Вот это поворот", "Ты крутая, а значит, и твой муж тоже", "Очень неожиданно, поздравляю", написали они. Однако кто-то оказался в курсе личных дел певицы и заметил в комментариях: "Вы очень красивая пара".

Тем временем, портал E1, сославшись на представителя певицы, назвал имя ее мужа. Им стал продюсер Виктор Исаев, о романе с которым артистка рассказала поклонникам осенью.

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Теги: Минск
 
 
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Артистка показала своим поклонникам в соцсети фотографию обручальных колец, однако имя избранника попыталась скрыть от общественности.
 
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