Вот это поворот: Монеточка вышла замуж и попыталась скрыть, за кого

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik. Певица Елизавета Гырдымова, известная под сценическому псевдониму Монеточка, вышла замуж. Об этом сама артистка сообщила в своем аккаунте в Instagram .

"Сегодня я вышла замуж", - написала Монеточка.

В соцсети исполнительница также показала подписчикам фотографию обручальных колец, однако лицо избранника показывать не стала, как и сообщать его имя.

© Photo : Монеточка / Instagram Певица Монеточка вышла замуж и показала фото обручальных колец в соцсети

Поклонники удивились, но сразу отреагировали шквалом поздравлений. "Вот это поворот", "Ты крутая, а значит, и твой муж тоже", "Очень неожиданно, поздравляю", написали они. Однако кто-то оказался в курсе личных дел певицы и заметил в комментариях: "Вы очень красивая пара".

Тем временем, портал E1, сославшись на представителя певицы, назвал имя ее мужа. Им стал продюсер Виктор Исаев, о романе с которым артистка рассказала поклонникам осенью.

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