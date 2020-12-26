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Вот это поворот: Монеточка вышла замуж и попыталась скрыть, за кого
26.12.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек ― Sputnik. Певица Елизавета Гырдымова, известная под сценическому псевдониму Монеточка, вышла замуж. Об этом сама артистка сообщила в своем аккаунте в
"Сегодня я вышла замуж", - написала Монеточка.
В соцсети исполнительница также показала подписчикам фотографию обручальных колец, однако лицо избранника показывать не стала, как и сообщать его имя.
© Photo : Монеточка / Instagram
Певица Монеточка вышла замуж и показала фото обручальных колец в соцсети
Тем временем, портал E1, сославшись на представителя певицы, назвал имя ее мужа. Им стал продюсер Виктор Исаев, о романе с которым артистка рассказала поклонникам осенью.
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Артистка показала своим поклонникам в соцсети фотографию обручальных колец, однако имя избранника попыталась скрыть от общественности.
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