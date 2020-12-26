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Двойное убийство в Дзержинском районе. Возбуждено уголовное дело

26.12.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

26 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме одной из деревень Дзержинского района двух тел — 65-летней женщины и 35-летнего мужчины.

Двойное убийство в Дзержинском районе. Возбуждено уголовное дело

Множественные травмы на телах указывают на криминальный характер смертей.

В ходе осмотра места преступления изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК — убийство двух лиц, сообщает Следственный комитет.

 
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26 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме одной из деревень Дзержинского района двух тел — 65-летней женщины и 35-летнего мужчины.
 
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