|
Nissan представил полноприводную версию нового Note
Источник материала: Tut.by
Месяц назад Nissan представил в Японии третье поколение модели
Полноприводный Note располагает еще одним электродвигателем, который установлен на задней оси. Его мощность составляет 68 л. с., крутящий момент достигает 100 Нм — агрегат, вращающий передние колеса, теперь развивает 116 л. с. и 280 Нм. Такой электрический полный привод, по словам разработчиков, регулирует мощность по осям и силу торможения для более стабильного и надежного движения в различных дорожных условиях. Рекуперация энергии торможения предусмотрена для обоих электромоторов.
Напомним, что Note имеет последовательную гибридную установку — 1,2-литровый бензиновый мотор не имеет механической связи с колесами и работает в режиме генератора для подзарядки батареи, а движение осуществляется на электротяге.
В Японии продажи полноприводных Note начнутся в начале следующего года по цене от 22 100 долларов в пересчете — это примерно на 2600 долларов дороже версии с передним приводом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Месяц назад Nissan представила в Японии третье поколение Note - новая «пятидверка» получила доработанную бензоэлектрическую установку e-Power. А теперь японцы рассказали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)