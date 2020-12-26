Nissan представил полноприводную версию нового Note

Источник материала: Tut.by

Месяц назад Nissan представил в Японии третье поколение модели Note — новая «пятидверка» переехала на модульную платформу CMF-B и получила доработанную бензоэлектрическую установку e-Power. А теперь японцы рассказали о полноприводной модификации e-Power AWD.





Полноприводный Note располагает еще одним электродвигателем, который установлен на задней оси. Его мощность составляет 68 л. с., крутящий момент достигает 100 Нм — агрегат, вращающий передние колеса, теперь развивает 116 л. с. и 280 Нм. Такой электрический полный привод, по словам разработчиков, регулирует мощность по осям и силу торможения для более стабильного и надежного движения в различных дорожных условиях. Рекуперация энергии торможения предусмотрена для обоих электромоторов.





Напомним, что Note имеет последовательную гибридную установку — 1,2-литровый бензиновый мотор не имеет механической связи с колесами и работает в режиме генератора для подзарядки батареи, а движение осуществляется на электротяге.









В Японии продажи полноприводных Note начнутся в начале следующего года по цене от 22 100 долларов в пересчете — это примерно на 2600 долларов дороже версии с передним приводом.