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Хоккеисты ярославского «Локомотива» дома обыграли клуб «Сочи»

26.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» дома обыграли клуб «Сочи»

Хоккеисты ярославского «Локомотива», который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, дома обыграли клуб «Сочи» со счётом 6:3.

В составе гостей белорусский нападающий Кирилл Петьков забросил шайбу и оформил голевую передачу. Еще один наш игрок форвард Никита Феоктистов в матче результативными действиями не отметился, а голкипер Иван Кульбаков в заявку «Сочи» не попал. Благодаря этой победе «Локомотив» закрепился на третьей строчке Западной конференции. У ярославцев 52 очка. «Сочи» в этом сезоне выступает не столь удачно: после увольнения белорусского специалиста Александра Андриевского команда не сумела выровнять игру и занимает предпоследнее место на Западе.

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Хоккеисты ярославского «Локомотива», который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, дома обыграли клуб «Сочи» со счётом 6:3. В составе гостей...
 
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