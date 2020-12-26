ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В период праздников ГАИ усиливает контроль на дорогах

26.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В период праздников ГАИ усиливает контроль на дорогах

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Основной упор – на выявление нетрезвых водителей.  

В период новогодних праздников, особенно утром за руль нередко садятся те, кто еще находится в стадии алкогольного опьянения. Чтобы уменьшить число правонарушений и обезопасить участников движения от возможных последствий (а они могут быть трагическими), экипажи ГАИ выезжают в рейды. 

Александра Попова, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Беларуси: «За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а равно и за передачу транспортного средства нетрезвому лицу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и лишения права управления. В случае повторного совершения аналогичного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, а также принудительная конфискация транспортного средства». 

Помешать нетрезвому вождению могут в том числе и очевидцы – достаточно сообщить о нарушении в ГАИ. Буквально перед выходными на столичном проспекте Независимости пьяный мужчина за рулем легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину. Освидетельствование показало в крови водителя почти два промилле. Его ждет лишение прав на три года и штраф до 2700 рублей. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Основной упор – на выявление нетрезвых водителей.   В период новогодних праздников, особенно утром за руль нередко...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Пецярбургу затрымалі ўдзельнікаў акцыі каля консульства Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика