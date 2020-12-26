В период праздников ГАИ усиливает контроль на дорогах

Источник материала: ОНТ

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Основной упор – на выявление нетрезвых водителей.

В период новогодних праздников, особенно утром за руль нередко садятся те, кто еще находится в стадии алкогольного опьянения. Чтобы уменьшить число правонарушений и обезопасить участников движения от возможных последствий (а они могут быть трагическими), экипажи ГАИ выезжают в рейды.

Александра Попова, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Беларуси: «За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а равно и за передачу транспортного средства нетрезвому лицу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и лишения права управления. В случае повторного совершения аналогичного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, а также принудительная конфискация транспортного средства».

Помешать нетрезвому вождению могут в том числе и очевидцы – достаточно сообщить о нарушении в ГАИ. Буквально перед выходными на столичном проспекте Независимости пьяный мужчина за рулем легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину. Освидетельствование показало в крови водителя почти два промилле. Его ждет лишение прав на три года и штраф до 2700 рублей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram