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В период праздников ГАИ усиливает контроль на дорогах
Источник материала: ОНТ
Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Основной упор – на выявление нетрезвых водителей.
В период новогодних праздников, особенно утром за руль нередко садятся те, кто еще находится в стадии алкогольного опьянения. Чтобы уменьшить число правонарушений и обезопасить участников движения от возможных последствий (а они могут быть трагическими), экипажи ГАИ выезжают в рейды.
Помешать нетрезвому вождению могут в том числе и очевидцы – достаточно сообщить о нарушении в ГАИ. Буквально перед выходными на столичном проспекте Независимости пьяный мужчина за рулем легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину. Освидетельствование показало в крови водителя почти два промилле. Его ждет лишение прав на три года и штраф до 2700 рублей.
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Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Основной упор – на выявление нетрезвых водителей. В период новогодних праздников, особенно утром за руль нередко...
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