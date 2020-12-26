Источник материала: ОНТ

Самое милое нашествие в мире. Как с ним бороться? Вьетнамские свинки заполонили улицы Пуэрто-Рико.

Взрослые с поросятами спокойно разгуливают по жилым кварталам, опустошая мусорные баки и разоряя сады. Местных жителей пугает такая неуёмная любовь к еде и то, с какой скоростью свинки размножаются. Хрюшки воспроизводят потомство каждые три месяца, и оказалось, что остров к такому не готов. Местные власти разрабатывают проект по контролю за животными, он может занять больше двух лет.

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