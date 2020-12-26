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Праздничное настроение: в Гомеле водители и кондукторы работают в костюмах новогодних персонажей

26.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздничное настроение: в Гомеле водители и кондукторы работают в костюмах новогодних персонажейГомеле водители и кондукторы работают в костюмах новогодних персонажей" class="one-news__figure-img">

Маршрут «новогодний» – Деды Морозы и Снегурочки теперь возят пассажиров в Гомеле.

Водители и кондукторы – в костюмах главных новогодних персонажей. Расписание специально составили так, чтобы Дед Мороз и Снегурочка ехали навстречу друг другу и пересекались на улице Советской. Чтобы нарядить салоны в «праздничные костюмы», пришлось потрудиться. К примеру, шапки на кабины натягивали буквально всем коллективом после работы.  Не обойдется и без подарков – 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка будут раздавать пассажирам сладости. От самых маленьких требуют стишок или песню. 

А могилевчан Дед Мороз со Снегурочкой развлекают в центре города. Программа мало кого оставляет равнодушной: и поют, и пританцовывают. Компанию главным волшебникам составила целая плеяда сказочных персонажей. При этом на публику они появляются из большой шляпы.

Каждый праздник сопровождают фудкорты и ярмарки на свежем воздухе. Здесь же можно найти импровизированные фотозоны. 

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Теги: Гомель
 
 
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Маршрут «новогодний» – Деды Морозы и Снегурочки теперь возят пассажиров в Гомеле. Водители и кондукторы – в костюмах главных новогодних персонажей. Расписание...
 
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