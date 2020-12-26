Участники автопробега «За Беларусь» поздравляют детей с наступающим Новым годом и дарят им подарки

Источник материала: ОНТ

Подарки из Минска – теперь это главная миссия автопробегов «За Беларусь», которые продолжаются в стране. Сегодня его участники отправились в Могилев, погода не смущает – две колонны выехали в разное время, одна рано утром.

Больше сотни маршрутов с начала осени – они проехали в разных направлениях. И если раньше «больше говорили» об одной стране, спокойствии и ценности того, что есть в Беларуси, сейчас к этому добавилась еще и миссия Дедов Морозов – на всех остановках поздравлять малышей. В Бобруйске приехали в детский дом поздравить ребят с наступающим Новым годом. Дальше – путь на Осиповичи

В Осиповичах организовали историческую часть пробега – митинг-реквием по солдатам Великой Отечественной войны. Хранить память в сердцах и не забывать подвиг народа – часть движения «За Беларусь». Участники автомарафона и местные жители возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания тех, кто отдал жизнь за наш мир. Завершилась акция исполнением гимна. Для гостей также подготовили реконструкцию боя за освобождение Могилёвской области и выступление казаков.

Завершился автопробег концертом. И повод сегодня особенный. Участники марафона зарегистрировали собственное республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Самым активным, как и полагается, вручили награды.

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