ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники автопробега «За Беларусь» поздравляют детей с наступающим Новым годом и дарят им подарки

26.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Участники автопробега «За Беларусь» поздравляют детей с наступающим Новым годом и дарят им подарки

Подарки из Минска – теперь это главная миссия автопробегов «За Беларусь», которые продолжаются в стране. Сегодня его участники отправились в Могилев, погода не смущает – две колонны выехали в разное время, одна рано утром.

Больше сотни маршрутов с начала осени – они проехали в разных направлениях. И если раньше «больше говорили» об одной стране, спокойствии и ценности того, что есть в Беларуси, сейчас к этому добавилась еще и миссия Дедов Морозов – на всех остановках поздравлять малышей. В   Бобруйске  приехали в детский дом поздравить ребят с наступающим Новым годом. Дальше – путь на Осиповичи 

В Осиповичах организовали историческую часть пробега – митинг-реквием по солдатам Великой Отечественной войны. Хранить память в сердцах и не забывать подвиг народа – часть движения «За Беларусь». Участники автомарафона и местные жители возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания тех, кто отдал жизнь за наш мир. Завершилась акция исполнением гимна. Для гостей также подготовили реконструкцию боя за освобождение Могилёвской области и выступление казаков. 

Завершился автопробег концертом. И повод сегодня особенный. Участники марафона зарегистрировали собственное республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Самым активным, как и полагается, вручили награды.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарки из Минска – теперь это главная миссия автопробегов «За Беларусь», которые продолжаются в стране. Сегодня его участники отправились в Могилев, погода не...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Пецярбургу затрымалі ўдзельнікаў акцыі каля консульства Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика