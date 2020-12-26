Елизавета II рассказала об источнике вдохновения в 2020 году

Источник материала: ОНТ

Королева Великобритании в ежегодном обращении к нации с рождественскими поздравлениями рассказала, что стало для нее в 2020 году источником вдохновения. Видеозапись была опубликована на YouTube BBC.

Елизавета II призналась, что была вдохновлена людьми, которые старались помогать нуждающимся.

Британская королева также напомнила известную притчу из Библии и подчеркнула, что в трудное время добрые люди проявляют заботу и уважение ко всем, так как в глазах Господа каждый уникален.

Фото: Reuters

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