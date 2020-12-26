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Новогодний праздник устроили сегодня для воспитанников Радошковичской школы-интерната

26.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодний праздник устроили сегодня для воспитанников Радошковичской школы-интерната

Поесть солдатской каши, покататься на бронированных машинах – новогодний праздник для детей сегодня устроили в части 3214 в Уручье.

По всей Беларуси в разгаре благотворительная акция «Наши дети». И здеськонечно же, не могли обойти стороной тех ребят, которые больше остальных нуждаются в защите и заботеВ Уручье приехали воспитанники Радошковичской школы-интерната, где сотрудники ОМОНа были  накануне с подарками.  

Улыбки детей, смех и радость сегодня заменили спецподготовку. Танцы, кстати, были обязательной частью развлекательной программы. 

 

 

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Поесть солдатской каши, покататься на бронированных машинах – новогодний праздник для детей сегодня устроили в части 3214 в Уручье. По всей Беларуси в разгаре...
 
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