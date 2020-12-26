Новогодний праздник устроили сегодня для воспитанников Радошковичской школы-интерната

Источник материала: ОНТ

Поесть солдатской каши, покататься на бронированных машинах – новогодний праздник для детей сегодня устроили в части 3214 в Уручье.

По всей Беларуси в разгаре благотворительная акция «Наши дети». И здесь, конечно же, не могли обойти стороной тех ребят, которые больше остальных нуждаются в защите и заботе. В Уручье приехали воспитанники Радошковичской школы-интерната, где сотрудники ОМОНа были накануне с подарками.

Улыбки детей, смех и радость сегодня заменили спецподготовку. Танцы, кстати, были обязательной частью развлекательной программы.

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