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День горячих линий прошел в исполкомах
Источник материала: ОНТ
На коммунальные и бытовые проблемы можно пожаловаться в общественную приемную – традиционный день горячих линий в исполкомах.
Люди звонят с вопросами о горячем водоснабжении, отоплении, благоустройстве дворовых территорий. Негодование граждан больше всего вызывает небрежность ответственных служб. «На скорую руку залатали, проблему не решили, но галочку поставили». Звонки помогают получить оперативную информацию о нарушении прав граждан в сфере ЖКХ и своевременно устранить пробелы.
По словам организаторов горячей линии, важно работать точечно: если есть конкретный вопрос, должен быть конкретный результат, а не просто письменный ответ. Правовая грамотность населения сегодня заметно выросла. Люди стремятся четко понимать, как формируются те или иные платежи и куда уходят их деньги. Соответственно, ответы на эти вопросы должны быть тоже компетентными.
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На коммунальные и бытовые проблемы можно пожаловаться в общественную приемную – традиционный день горячих линий в исполкомах. Люди звонят с вопросами о горячем...
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