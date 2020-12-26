День горячих линий прошел в исполкомах

Источник материала: ОНТ

На коммунальные и бытовые проблемы можно пожаловаться в общественную приемную – традиционный день горячих линий в исполкомах.

Люди звонят с вопросами о горячем водоснабжении, отоплении, благоустройстве дворовых территорий. Негодование граждан больше всего вызывает небрежность ответственных служб. «На скорую руку залатали, проблему не решили, но галочку поставили». Звонки помогают получить оперативную информацию о нарушении прав граждан в сфере ЖКХ и своевременно устранить пробелы.

По словам организаторов горячей линии, важно работать точечно: если есть конкретный вопрос, должен быть конкретный результат, а не просто письменный ответ. Правовая грамотность населения сегодня заметно выросла. Люди стремятся четко понимать, как формируются те или иные платежи и куда уходят их деньги. Соответственно, ответы на эти вопросы должны быть тоже компетентными.

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