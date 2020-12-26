|
В Японии автомобиль въехал в помещение детского сада
Источник материала: ОНТ
Как минимум семь человек, среди них пятеро детей, пострадали в автомобильной аварии в Саппоро (Япония). Об этом 26 декабря
ДТП с участием трех машин произошло на перекрестке. Один из автомобилей в результате аварии въехал в здание детского сада.
Авто протаранило входную дверь и стену. Дети и воспитатели были травмированы. Их жизням ничто не угрожает.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как минимум семь человек, среди них пятеро детей, пострадали в автомобильной аварии в Саппоро (Япония). Об этом 26 декабря информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo. ДТП с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)