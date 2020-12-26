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В Японии автомобиль въехал в помещение детского сада

26.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии автомобиль въехал в помещение детского сада

Как минимум семь человек, среди них пятеро детей, пострадали в автомобильной аварии в Саппоро (Япония). Об этом 26 декабря информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo.

ДТП с участием трех машин произошло на перекрестке. Один из автомобилей в результате аварии въехал в здание детского сада.

Авто протаранило входную дверь и стену. Дети и воспитатели были травмированы. Их жизням ничто не угрожает.

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Как минимум семь человек, среди них пятеро детей, пострадали в автомобильной аварии в Саппоро (Япония). Об этом 26 декабря информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo. ДТП с...
 
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