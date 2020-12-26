|
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Узбекистане
Источник материала: ОНТ
На востоке Узбекистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом
Эпицентр стихии располагался в 18 км от города Фергана, очаг подземной активности залегал на глубине 2 км.
Сведений о разрушениях или пострадавших нет.
Фото: tellerreport
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На востоке Узбекистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)