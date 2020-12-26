Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Узбекистане

Источник материала: ОНТ

На востоке Узбекистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии располагался в 18 км от города Фергана, очаг подземной активности залегал на глубине 2 км.

Сведений о разрушениях или пострадавших нет.

Фото: tellerreport

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