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В Санкт-Петербурге задержали белорусов, которые протестовали под посольством

26.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Санкт-Петербурге задержали белорусов, которые протестовали под посольством

  • 26.12.2020, 19:35
В Санкт-Петербурге задержали белорусов, которые протестовали под посольством

Они требовали отставки Лукашенко.

В Санкт-Петербурге у посольства Беларуси задержали 14 человек, в том числе корреспондентов "Северо-Запад. МБХ-медиа" и "Север. Реалии", сообщает Telegram-канал "Баста!"

Проживающие в Петербурге белорусы 140 дней подряд выходят к зданию посольства с национальными флагами и требуют отставки Лукашенко.


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