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В Санкт-Петербурге задержали белорусов, которые протестовали под посольством
Источник материала: Хартия'97
В Санкт-Петербурге задержали белорусов, которые протестовали под посольством
Они требовали отставки Лукашенко.
В Санкт-Петербурге у посольства Беларуси задержали 14 человек, в том числе корреспондентов "Северо-Запад. МБХ-медиа" и "Север. Реалии", сообщает Telegram-канал
Проживающие в Петербурге белорусы 140 дней подряд выходят к зданию посольства с национальными флагами и требуют отставки Лукашенко.
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Они требовали отставки Лукашенко.
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