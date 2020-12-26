Источник материала: Хартия'97

Президент норвежской компании Yara о ситуации на «Беларуськалии»: Нужны конкретные действия 26.12.2020, 19:28

Крупный покупатель белорусских калийных удобрений ждет от солигорского предприятия прекращения репрессий.

Президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что компания сейчас оценивает ситуацию на «Беларуськалии» и свои возможности дальнейших действий. Об этом пишут местные СМИ, пишет tut.by .

Yara является одним из крупных покупателей белорусских калийных удобрений. За прошедшее после президентских выборов время топ-менеджеры норвежской компании уже дважды наведывались в Беларусь, чтобы провести переговоры с первыми лицами «Беларуськалия», Белорусской калийной компании и активистами профсоюзных организаций. Помимо этого, компания делала официальные заявления, высказывая обеспокоенность многочисленными сообщениями об увольнении шахтеров, мирно защищавших свои демократические права, и называла происходящие процессы неприемлемыми для Yara.

Свейн Торе Холзетер не может сказать ничего конкретного о том, какой именно временной аспект был обозначен руководству «Беларуськалия» для разрешения существующей ситуации или что руководство солигорского комбината говорит в свою защиту.

— Некоторые моменты диалога не могут разглашаться за пределами переговорной комнаты. Но они не отождествляют себя с нашим описанием ситуации и считают, что вносят большой позитивный вклад в жизнь местного сообщества. В то же время я должен сказать, что они понимают нашу позицию и пытаются что-то с этим сделать, — сказал Хользетер.

Президент Yara уточнил, что сейчас компания оценивает, когда может потребоваться усиление требований, если изменений по-прежнему не будет.

— Сейчас мы находимся на стадии оценки. Недостаточно слов, нужно видеть конкретные действия, — сказал Холзетер.

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