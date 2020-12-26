Источник материала: Хартия'97

Легенда гродненского «Немана» встретил Рождество с патриотичной елкой и песнями Михалка о свободе 26.12.2020, 18:51

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Видеофакт.

«Трибуна» обратила внимание на то, как спортивный директор футбольного клуба «Неман» из Гродно встретил Рождество. За годы карьеры футболиста Дмитрий Коваленок стал настоящей легендой в Гродно – провел там 14 сезонов, был лучшим бомбардиром команды в «серебряном» 2002-м и стал обладателем двух главных рекордов: по числу матчей (292) и количеству голов (68). Чтобы понять, что значит Коваленок для «Немана», достаточно взглянуть на то, как его провожали болельщики в последнем матче в качестве футболиста.





Наверняка многие гродненские болельщики (да и белорусы в целом) оценят и то, как спортдир «Немана» отпраздновал католическое Рождество-2020. В своем инстаграме Коваленок поделился несколькими интересными моментами с тусовки. Особенно интересными были песни, которые исполняла компания Дмитрия – это знаковые песни группы «Ляпис Трубецкой» Belarus Freedom и «Грай». Последний трек был одним из гимнов Плошчы-2010, но строчки Сергея Михалка: «Грай! Спявай! Дружна песні райскай волі! Грай! Грай! Гані быкоў – вярнецца доля!» – не потеряли актуальности и сейчас.

Отдельного внимания заслуживает и елка на празднике спортдира «Немана» – ее верхушку бело-красно-белых цветов вы могли заметить и на видео. Отдельный пост о ней удостоился лайка игрока «Немана» Артура Слабашевича и одобрительного коммента экс-вратаря клуба Романа Астапенко.

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