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Председатель Брестского горисполкома иронизирует над историей от Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Председатель Брестского горисполкома иронизирует над историей от Лукашенко
Кажется, над узурпатором посмеиваются даже его назначенцы.
В Сети обратили внимание на забавный факт. Глава Брестского райисполкома Александр Рогачук в Telegram в ироничной форме вспомнил героев рассказа Лукашенко «Ника и Майка».
Кажется, над узурпатором посмеиваются даже его назначенцы.
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Кажется, над узурпатором посмеиваются даже его назначенцы.
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