Источник материала: Хартия'97

Председатель Брестского горисполкома иронизирует над историей от Лукашенко 5 26.12.2020, 18:38

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Кажется, над узурпатором посмеиваются даже его назначенцы.

В Сети обратили внимание на забавный факт. Глава Брестского райисполкома Александр Рогачук в Telegram в ироничной форме вспомнил героев рассказа Лукашенко «Ника и Майка».

Кажется, над узурпатором посмеиваются даже его назначенцы.

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