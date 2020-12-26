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«Что, даже чаю нельзя попить?» В Петербурге у посольства Беларуси задержали 14 человек
26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Полицейские объяснили задержание тем, что люди участвовали в несогласованной протестной акции.
Задержанные в автозаке. Фото: «Северо-Запад. МБХ медиа»
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На видео показательный диалог с полицейскими. Люди спрашивают: «За что нас задерживают? У нас нет никакой символики. Что, даже чаю нельзя попить?»
Среди задержанных оказались корреспонденты изданий «Северо-Запад. МБХ медиа» и «Север.Реалии». Одного из журналистов задержали, несмотря на то, что он показал пресс-карту, сообщает
Издание отмечает, что за день до этого, 25 декабря, полицейские запретили уроженцам Беларуси, живущим в Петербурге, собираться у здания посольства в национальной атрибутике и скандировать лозунги. При этом, как сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов, им разрешили стоять у посольства без флагов и прочей атрибутики.
Белорусы, живущие в Петербурге, 139 дней подряд выходят к зданию посольства с требованием отставки Александра Лукашенко.
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Белорусы 139 дней подряд выходят к зданию посольства с требованием отставки Александра Лукашенко.
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