ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Что, даже чаю нельзя попить?» В Петербурге у посольства Беларуси задержали 14 человек

26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Полицейские объяснили задержание тем, что люди участвовали в несогласованной протестной акции.

«Что, даже чаю нельзя попить?» В Петербурге у посольства Беларуси задержали 14 человек

Задержанные в автозаке. Фото: «Северо-Запад. МБХ медиа»

Если у вас некорректно отображаются посты, пожалуйста, включите VPN либо подпишитесь и смотрите в нашем Telegram-канале: https://t.me/gazetaby.

На видео показательный диалог с полицейскими. Люди спрашивают: «За что нас задерживают? У нас нет никакой символики. Что, даже чаю нельзя попить?»

Среди задержанных оказались корреспонденты изданий «Северо-Запад. МБХ медиа» и «Север.Реалии». Одного из журналистов задержали, несмотря на то, что он показал пресс-карту, сообщает МБХ медиа.

Издание отмечает, что за день до этого, 25 декабря, полицейские запретили уроженцам Беларуси, живущим в Петербурге, собираться у здания посольства в национальной атрибутике и скандировать лозунги. При этом, как сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов, им разрешили стоять у посольства без флагов и прочей атрибутики.

Белорусы, живущие в Петербурге, 139 дней подряд выходят к зданию посольства с требованием отставки Александра Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы 139 дней подряд выходят к зданию посольства с требованием отставки Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Узбекистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика