ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители Сухарево: «Балаба, мы из Телеграма!»

26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

К субботним маршам подключились также Фрунзенский микрорайон, Малиновка, Степянка, Уручье и Боровляны.

Если у вас некорректно отображаются посты ниже, пожалуйста, включите VPN либо подпишитесь и смотрите в нашем Telegram-канале: https://t.me/gazetaby.

Во Фрунзенском районе и в Уручье участники марша кричали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», а в Боровлянах: «Боровляны вышли в лес отрабатывать протест!»

Украшенная БЧБ-елка на площади Калинина в Минске недолго радовала жителей. Как сообщает Радыё Свабода, неизвестные мужчина и женщина сняли с нее шляпы с надписями. Мужчина выбросил их в мусорный бак во дворе. Когда заметил, что его снимают, выбил телефон из рук очевидицы.  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К субботним маршам подключились также Фрунзенский микрорайон, Малиновка, Степянка, Уручье, Боровляны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент норвежской компании Yara о ситуации на «Беларуськалии»: Нужны конкретные действия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика