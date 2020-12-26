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Жители Сухарево: «Балаба, мы из Телеграма!»
26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
К субботним маршам подключились также Фрунзенский микрорайон, Малиновка, Степянка, Уручье и Боровляны.
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Во Фрунзенском районе и в Уручье участники марша кричали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», а в Боровлянах: «Боровляны вышли в лес отрабатывать протест!»
Украшенная БЧБ-елка на площади Калинина в Минске недолго радовала жителей. Как сообщает
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К субботним маршам подключились также Фрунзенский микрорайон, Малиновка, Степянка, Уручье, Боровляны.
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