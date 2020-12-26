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«Дети Минщины»: в Беларуси прошел рождественский благотворительный автопробег
26.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рождественский автопробег «Дети Минщины» прошел в Беларуси. Участники благотворительной акции посетили несколько школ-интернатов региона, передает «МИР 24».
Сегодня колонна машин с государственными флагами приехала в город Молодечно. Там находится специальная школа для детей с нарушением зрения. Многие участники автопробега – чиновники, руководители предприятий, учителя – переоделись в костюмы сказочных персонажей и поздравили учеников с наступающим Новым годом.
«Я жду какого-нибудь чуда. Я в этом году первый раз тут праздную Новый год. Потому что обычно ездила в Испанию. Там тоже очень классно праздновать Новый год. В этом году осталась тут и, надеюсь, мне очень понравится. Тут очень классно, мне сейчас очень нравится», – рассказала школьница Галина Тихонович.
В подарок дети получили сладости, спортивный инвентарь, игрушки. А также технику для учебы.
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Сегодня колонна машин с государственными флагами приехала в город Молодечно.
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