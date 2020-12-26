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«Дети Минщины»: в Беларуси прошел рождественский благотворительный автопробег

26.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рождественский автопробег «Дети Минщины» прошел в Беларуси. Участники благотворительной акции посетили несколько школ-интернатов региона, передает «МИР 24».

Сегодня колонна машин с государственными флагами приехала в город Молодечно. Там находится специальная школа для детей с нарушением зрения. Многие участники автопробега – чиновники, руководители предприятий, учителя – переоделись в костюмы сказочных персонажей и поздравили учеников с наступающим Новым годом.

«Мы хотим пожелать не только детям этой школы, но и детям всех школ нашей родной Беларуси здоровья, счастья! Чтобы все те мечты, которые у них есть, сбылись», – заявил участник благотворительной акции «Дети Минщины» Дед Мороз.

«Я жду какого-нибудь чуда. Я в этом году первый раз тут праздную Новый год. Потому что обычно ездила в Испанию. Там тоже очень классно праздновать Новый год. В этом году осталась тут и, надеюсь, мне очень понравится. Тут очень классно, мне сейчас очень нравится», – рассказала школьница Галина Тихонович.

В подарок дети получили сладости, спортивный инвентарь, игрушки. А также технику для учебы.



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Сегодня колонна машин с государственными флагами приехала в город Молодечно.
 
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