ЛиАЗ поставил в Питер сотню городских автобусов. Партия с МАЗом сыграна вничью

Источник материала: Onliner «Группа ГАЗ» изготовила для СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 100 автобусов ЛиАЗ-5292, выиграв контракт на «одиночки». Ранее такое же количество «гармошек» в Санкт-Петербург поставил Минский автомобильный завод. По количеству поставленных единиц техники конкуренты сыграли вничью. Подробности здесь.

Прежде Санкт-Петербург неохотно отдавал новые контракты на покупку городских автобусов подмосковному производителю. В Северной столице всегда больше «рулили» МАЗ и Volgabus. ЛиАЗы, конечно, в Петербурге тоже работают в приличном количестве, но этот бренд точно не монополист.

Минский автомобильный завод в первом полугодии экспортировал в Северную столицу России 100 автобусов МАЗ-216.066 особо большой вместимости в фирменном для города на Неве цветовом решении. Это был один из крупнейших контрактов для МАЗа в уходящем году.





А вот контракт на «одиночные» автобусы все-таки удалось заполучить «заклятым коллегам». Новая модификация автобусов ЛиАЗ-529265 оснащена двигателем ЯМЗ-536 мощностью 310 л. с., который ранее ставился только на сочлененные автобусы.





Для комфорта пассажиров в автобусах ЛиАЗ-529265 установлены кондиционеры, мультимедийные экраны, USB-зарядки, электронные рейсоуказатели, бегущая строка. Автобусы комплектуются оборудованием подсчета пассажиров, видеонаблюдения, пожаротушения, ГЛОНАСС, цифровыми тахографами.





Таким образом, «матч» в Санкт-Петербурге для подмосковной и минской «команд» завершился вничью. Оба производителя поставили одинаковое количество автобусов. Чей контракт оказался более прибыльным, естественно, не разглашается. Эта информация остается коммерческой тайной.